Medya yazılımları sektörünün en önemli isimlerinden Adobe, yeni mobil uygulaması Photoshop Camera'yı Android ve iOS için yayınladı. Yeni uygulama, sahip olduğu yapay zeka desteği ile tüketicilere benzersiz bir fotoğrafçılık deneyimi vadediyor.

Özellikle son birkaç yıldır piyasaya sürülen akıllı telefonlar, çok güçlü kamera donanımlarına sahipler. Gerek akıllı telefonlara eklenen yapay zeka destekleri gerekse geliştirilen mobil uygulamalar, benzersiz fotoğrafların ortaya çıkmasını sağlıyor. Şimdiyse fotoğraf düzenleme dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şirketlerden bir tanesi olan Adobe, yapay zeka destekli yeni kamera uygulaması "Photoshop Camera"yı kullanıcıların hizmetine sundu.

Adobe'un yeni Photoshop Camera uygulaması,daha önce pek çok farklı örneğini gördüğümüz bir üçüncü parti kamera uygulaması. Ancak Photoshop Camera'yı benzerlerinden ayıran önemli bir özellik var. Bu özellik, Photoshop Camera uygulamasının Adobe'un yapay zeka platformu "Sensei"yi kullanıyor oluşu. Peki Photoshop Camera uygulaması, tüketicilere neler vadediyor?

Adobe Photoshop Camera'nın kullanıcılara benzersiz bir deneyim vadediyor. Çünkü bu uygulama, fotoğraf çekimi sırasında çekilen fotoğrafın temasının ne olduğunu Sensei adlı yapay zeka aracılığıyla anlıyor. Bununla da yetinmeyen uygulama, çekilen fotoğrafın temasına uygun olan fotoğraf efektlerini seçiyor ve kullanıcılara sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, onlarca efekt arasında boğulmak yerine çektikleri fotoğrafı benzersiz yapacak efektler arasında seçim yapıyorlar.

Efekt demişken; Photoshop Camera toplamda 80'den fazla efekt sunuyor. Ayrıca bu efektlerin yanı sıra yapay zekanın tüm nimetlerinden faydalanarak gerek ışık parlaklığı gerekse gölgeler için otomatik ayar yapabiliyorsunuz. Kısacası Adobe'un yapay zekası Sensei, fotoğraf çekimi sırasında tam anlamıyla yanınızda oluyor.

Profesyonel bir fotoğrafçı olmak hayli zor. Ancak Adobe'un Photoshop Camera uygulamasını kullanarak hiçbir fotoğrafçılık bilginiz olmasa da mükemmel fotoğraflar oluşturabileceksiniz. Üstelik Photoshop Camera, ünlü isimlerle de iş birliği yaparak özel lens kütüphaneleri sunuyor. Bu kütüphane sürekli olarak güncellenecek ve kullanıcılar, sevdikleri ünlü isimlerin favorilerini takip edip onlardan ilham alabilecekler.