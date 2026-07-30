Renault Boreal Hakkında İlk Şikayetler Neler, Alırsanız Sorun Yaşatır mı?

Renault Boreal hakkında ilk şikayetler neler, alırsanız sorun yaşatır mı? Renault Boreal henüz çok yeni bir model olduğu için uzun kilometre deneyimleri oluşmuş değil. Ancak kullanılan altyapı ve ilk kullanıcı geri bildirimleri, araç hakkında bazı önemli ipuçları veriyor.

Renault Boreal, markanın C-SUV segmentindeki en yeni modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Modern tasarımı, zengin donanımı ve 1.3 TCe motoruyla öne çıkan model, özellikle ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabiliyor olmasıyla da yoğun ilgi görüyor.

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Peki Boreal hakkında ilk şikayetler ne? Bugün için kesinleşmiş mekanik arızalardan söz etmek mümkün olmasa da, aynı altyapıyı kullanan modellerde ve ilk kullanıcı yorumlarında öne çıkan bazı noktalar bulunuyor. Gelin bunlara yakından bakalım.

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Renault Boreal ve Bigster aynı altyapıyı kullanıyor.

Renault Boreal, Renault Grubu'nun RGMP platformu üzerine geliştirildi. Bu platform, Dacia Bigster ile ortak birçok mekanik bileşeni paylaşıyor. Bu nedenle Boreal henüz yeni olsa da, Bigster kullanıcılarının yaşadığı bazı deneyimler Boreal için de fikir verebiliyor.

Bigster, Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinden 3 yıldız almıştı. Boreal henüz bağımsız bir Euro NCAP testine girmemiş olsa da, aynı altyapıyı kullanması nedeniyle Bigster'in güvenlik performansı ve test sonuçları, Boreal'i satın almayı düşünen kullanıcılar tarafında soru işareti oluşturabilir. Bu noktada şunu da belirtmek gerek, elbette iki modelin donanım seviyeleri ve aktif güvenlik ekipmanları farklılık gösterebildiği için Boreal'in de direkt aynı sonucu alacağını söylemek doğru olmaz.

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Gelelim şanzıman tarafına. Burada işler biraz karışıyor...

Boreal'de kullanılan Magna (eski Getrag) üretimi DW23 kodlu 6 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzıman, teorik olarak yağ banyosu sayesinde yüksek sıcaklıklara karşı kuru kavramalı sistemlere göre daha dayanıklı bir yapı sunuyor. Ancak aynı şanzımanı kullanan bazı modellerde kullanıcılar özellikle yoğun şehir içi trafikte "Şanzımanı P konumuna alın" uyarısı, koruma moduna geçme, düşük hızlarda hafif vuruntu ve sarsıntılı kalkış gibi durumlar yaşadıklarını belirtiyor. Şu an için bunların üretici tarafından doğrulanmış kronik bir arıza olduğu söylenemese de, kullanıcıların en sık dile getirdiği konular arasında yer alıyor.

Üstteki 2 paragrafa ait bilgileri daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz, bu içeriğe göz atabilirsiniz.

1.3 TCe motor tarafında bilinen yaygın bir kronik sorun bulunmuyor.

Renault Boreal'de görev yapan 1.3 litrelik TCe turbo benzinli motor, Renault, Nissan ve Mercedes-Benz ortaklığıyla geliştirilen H5Ht (Mercedes koduyla M282) motor ailesine ait. İlk olarak 2017 yılında tanıtılan bu motor, yaklaşık 10 yıla yaklaşan kullanım geçmişiyle tamamen yeni geliştirilen bir ünite değil. Bugüne kadar milyonlarca kilometrelik gerçek kullanım verisi oluşturan motor, farklı güç seçenekleriyle birçok modelde görev yaptı.

Yaklaşık sekiz yılı aşkın kullanım geçmişine rağmen 1.3 TCe motor için yaygın şekilde kabul görmüş kronik bir mekanik arıza öne çıkmıyor. Düzenli yağ bakımı yapılan ve üreticinin bakım periyotlarına uyulan araçlarda motorun uzun kilometrelere sorunsuz ulaşabildiğine dair çok sayıda kullanıcı deneyimi bulunuyor. Bu nedenle Boreal'de kullanılan 1.3 TCe motor, modelin en güven veren mekanik bileşenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kullanıcı geri dönüşlerine de bir bakalım...

Boreal için forumlardaki güncel konular ve Şikayetvar gibi platformları incelediğimiz zaman en sık dile getirilen konuların başında dijital gösterge panelinde hız göstergesinin geçici olarak devre dışı kalması veya hata vermesi geliyor. Bunun yanında bazı kullanıcılar elektrikli camların zaman zaman tepki vermemesi, yokuş kalkış destek sisteminin arıza uyarısı göstermesi ve çeşitli elektronik sistemlerin geçici olarak devre dışı kalması gibi problemler yaşadıklarını belirtiyor.

Bir diğer öne çıkan başlık ise OpenR Link multimedya sistemi.

Kullanıcı yorumlarında multimedya ekranının donması, yeniden başlaması, dokunmatik ekranın gecikmeli çalışması veya bağlantı problemleri yaşanabildiği ifade ediliyor. Bu şikayetlerin büyük bölümü mekanik bir arızadan ziyade yazılım kaynaklı sorunlar olarak değerlendiriliyor ve yazılım güncellemeleriyle giderilebileceği belirtiliyor.

Bugün itibarıyla bu şikayetlerin hiçbiri Renault tarafından yaygın veya kronik bir üretim problemi olarak kabul edilmiş değil. Araç henüz çok yeni olduğu için uzun dönem kullanıcı deneyimleri arttıkça Boreal'in dayanıklılığı ve olası kronik sorunları hakkında daha net bir tablo ortaya çıkacaktır.

Kaynaklar: Andcetin.com, Şikayetvar