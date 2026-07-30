15-25 Bin TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

15-25 bin TL fiyat aralığı, günümüzde güçlü işlemciler, kaliteli AMOLED ekranlar ve başarılı kameralar sunan birçok akıllı telefona ev sahipliği yapıyor. İşte fiyat-performans dengesiyle öne çıkan en iyi modeller...

Akıllı telefon fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte doğru modeli seçmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Özellikle 15-25 bin TL bütçesinde artık amiral gemisine yakın özellikler bile sunabilen birçok seçenek bulunuyor.

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Bu fiyat aralığında yüksek yenileme hızlı ekranlar, güçlü işlemciler, optik görüntü sabitlemeli kameralar ve uzun yazılım desteği sunan modeller öne çıkıyor. Biz de 2026 itibarıyla satın alabileceğiniz 15-25 bin TL arası en başarılı telefonları bir araya getirdik.

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15-25 bin TL arası en iyi telefonlar:

Tecno CAMON 40 256 GB 12 GB Ram

Samsung Galaxy A17 5G 128 GB 6 GB Ram

Samsung Galaxy A37 5g 256 GB 8 GB Ram

Samsung Galaxy A26 5g 128 GB 6 GB Ram

REDMI Note 15 256 GB 8 GB Ram

REDMI Note 15 Pro 256 GB 8 GB Ram

Samsung Galaxy A56 5g 128 GB 8 GB Ram

Tecno CAMON 40 256 GB 12 GB Ram

6.78 inç AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

MediaTek Helio G100 Ultimate işlemci

12 GB RAM

256 GB depolama

50 MP OIS destekli ana kamera

5.200 mAh batarya

45W hızlı şarj

Tecno CAMON 40, özellikle kamera performansı ve geniş RAM kapasitesiyle dikkat çekiyor. Günlük kullanımda oldukça akıcı bir deneyim sunarken, yüksek depolama alanı sayesinde uzun süre ek hafızaya ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor.

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Samsung Galaxy A17 5G 128 GB 6 GB Ram

6.7 inç FHD+ ekran

120 Hz yenileme hızı

Exynos işlemci

6 GB RAM

128 GB depolama

50 MP ana kamera

5.000 mAh batarya

25W hızlı şarj

Galaxy A17 5G, Samsung'un uygun fiyatlı 5G modelleri arasında yer alıyor. Uzun yazılım desteği, güçlü servis ağı ve One UI deneyimi sayesinde uzun yıllar kullanılabilecek güvenilir telefonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Samsung Galaxy A37 5g 256 GB 8 GB Ram

6.7 inç Super AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

Snapdragon 6 Gen 3 işlemci

8 GB RAM

256 GB depolama

50 MP OIS destekli ana kamera

5.000 mAh batarya

45W hızlı şarj

Galaxy A37 5G, orta segmentte performans ve yazılım desteğini bir arada sunuyor. AMOLED ekranı, optik görüntü sabitlemeli kamerası ve Snapdragon işlemcisi sayesinde hem günlük kullanım hem de oyun tarafında başarılı bir performans sergiliyor.

Samsung Galaxy A26 5g 128 GB 6 GB Ram

6.7 inç Super AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

Exynos 1380 işlemci

6 GB RAM

128 GB depolama

50 MP OIS destekli ana kamera

5.000 mAh batarya

25W hızlı şarj

Galaxy A26 5G, fiyatına göre dengeli özellikler sunan modeller arasında yer alıyor. Özellikle AMOLED ekranı, IP67 su ve toz dayanıklılığı ile Samsung'un uzun süreli yazılım desteği bu modeli öne çıkaran en önemli avantajlar arasında bulunuyor.

REDMI Note 15 256 GB 8 GB Ram

6.67 inç AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

MediaTek Dimensity işlemci

8 GB RAM

256 GB depolama

50 MP ana kamera

5.110 mAh batarya

45W hızlı şarj

Redmi Note 15, geniş depolama alanı ve akıcı AMOLED ekranıyla fiyat/performans odaklı kullanıcıları hedefliyor. Günlük kullanım, sosyal medya ve multimedya deneyiminde başarılı sonuçlar sunarken batarya performansıyla da öne çıkıyor.

REDMI Note 15 Pro 256 GB 8 GB Ram

6.67 inç 1.5K AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

Snapdragon 7s Gen 4 işlemci

8 GB RAM

256 GB depolama

200 MP OIS destekli ana kamera

5.110 mAh batarya

67W hızlı şarj

Redmi Note 15 Pro, bu fiyat aralığında en güçlü donanımlardan birini sunuyor. Snapdragon işlemcisi, yüksek çözünürlüklü kamerası ve 67W hızlı şarj desteği sayesinde hem oyun oynayan hem de fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için oldukça iddialı bir seçenek.

Samsung Galaxy A56 5g 128 GB 8 GB Ram

6.7 inç Super AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

Exynos 1580 işlemci

8 GB RAM

128 GB depolama

50 MP OIS destekli ana kamera

5.000 mAh batarya

45W hızlı şarj

IP67 su ve toz dayanıklılığı

Galaxy A56 5G, Samsung'un orta segmentteki en başarılı modellerinden biri olarak gösteriliyor. Güçlü işlemcisi, uzun yıllar güncelleme alacak yazılım desteği, kaliteli AMOLED ekranı ve başarılı kamera performansıyla uzun ömürlü bir telefon arayanlar için en güvenli tercihlerden biri olarak öne çıkıyor.