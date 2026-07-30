15-25 Bin TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

Akıllı telefon fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte doğru modeli seçmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Özellikle 15-25 bin TL bütçesinde artık amiral gemisine yakın özellikler bile sunabilen birçok seçenek bulunuyor.
Bu fiyat aralığında yüksek yenileme hızlı ekranlar, güçlü işlemciler, optik görüntü sabitlemeli kameralar ve uzun yazılım desteği sunan modeller öne çıkıyor. Biz de 2026 itibarıyla satın alabileceğiniz 15-25 bin TL arası en başarılı telefonları bir araya getirdik.
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15-25 bin TL arası en iyi telefonlar:
- Tecno CAMON 40 256 GB 12 GB Ram
- Samsung Galaxy A17 5G 128 GB 6 GB Ram
- Samsung Galaxy A37 5g 256 GB 8 GB Ram
- Samsung Galaxy A26 5g 128 GB 6 GB Ram
- REDMI Note 15 256 GB 8 GB Ram
- REDMI Note 15 Pro 256 GB 8 GB Ram
- Samsung Galaxy A56 5g 128 GB 8 GB Ram
Tecno CAMON 40 256 GB 12 GB Ram
- 6.78 inç AMOLED ekran
- 120 Hz yenileme hızı
- MediaTek Helio G100 Ultimate işlemci
- 12 GB RAM
- 256 GB depolama
- 50 MP OIS destekli ana kamera
- 5.200 mAh batarya
- 45W hızlı şarj
Tecno CAMON 40, özellikle kamera performansı ve geniş RAM kapasitesiyle dikkat çekiyor. Günlük kullanımda oldukça akıcı bir deneyim sunarken, yüksek depolama alanı sayesinde uzun süre ek hafızaya ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor.
Samsung Galaxy A17 5G 128 GB 6 GB Ram
- 6.7 inç FHD+ ekran
- 120 Hz yenileme hızı
- Exynos işlemci
- 6 GB RAM
- 128 GB depolama
- 50 MP ana kamera
- 5.000 mAh batarya
- 25W hızlı şarj
Galaxy A17 5G, Samsung'un uygun fiyatlı 5G modelleri arasında yer alıyor. Uzun yazılım desteği, güçlü servis ağı ve One UI deneyimi sayesinde uzun yıllar kullanılabilecek güvenilir telefonlardan biri olarak öne çıkıyor.
Samsung Galaxy A37 5g 256 GB 8 GB Ram
- 6.7 inç Super AMOLED ekran
- 120 Hz yenileme hızı
- Snapdragon 6 Gen 3 işlemci
- 8 GB RAM
- 256 GB depolama
- 50 MP OIS destekli ana kamera
- 5.000 mAh batarya
- 45W hızlı şarj
Galaxy A37 5G, orta segmentte performans ve yazılım desteğini bir arada sunuyor. AMOLED ekranı, optik görüntü sabitlemeli kamerası ve Snapdragon işlemcisi sayesinde hem günlük kullanım hem de oyun tarafında başarılı bir performans sergiliyor.
Samsung Galaxy A26 5g 128 GB 6 GB Ram
- 6.7 inç Super AMOLED ekran
- 120 Hz yenileme hızı
- Exynos 1380 işlemci
- 6 GB RAM
- 128 GB depolama
- 50 MP OIS destekli ana kamera
- 5.000 mAh batarya
- 25W hızlı şarj
Galaxy A26 5G, fiyatına göre dengeli özellikler sunan modeller arasında yer alıyor. Özellikle AMOLED ekranı, IP67 su ve toz dayanıklılığı ile Samsung'un uzun süreli yazılım desteği bu modeli öne çıkaran en önemli avantajlar arasında bulunuyor.
REDMI Note 15 256 GB 8 GB Ram
- 6.67 inç AMOLED ekran
- 120 Hz yenileme hızı
- MediaTek Dimensity işlemci
- 8 GB RAM
- 256 GB depolama
- 50 MP ana kamera
- 5.110 mAh batarya
- 45W hızlı şarj
Redmi Note 15, geniş depolama alanı ve akıcı AMOLED ekranıyla fiyat/performans odaklı kullanıcıları hedefliyor. Günlük kullanım, sosyal medya ve multimedya deneyiminde başarılı sonuçlar sunarken batarya performansıyla da öne çıkıyor.
REDMI Note 15 Pro 256 GB 8 GB Ram
- 6.67 inç 1.5K AMOLED ekran
- 120 Hz yenileme hızı
- Snapdragon 7s Gen 4 işlemci
- 8 GB RAM
- 256 GB depolama
- 200 MP OIS destekli ana kamera
- 5.110 mAh batarya
- 67W hızlı şarj
Redmi Note 15 Pro, bu fiyat aralığında en güçlü donanımlardan birini sunuyor. Snapdragon işlemcisi, yüksek çözünürlüklü kamerası ve 67W hızlı şarj desteği sayesinde hem oyun oynayan hem de fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için oldukça iddialı bir seçenek.
Samsung Galaxy A56 5g 128 GB 8 GB Ram
- 6.7 inç Super AMOLED ekran
- 120 Hz yenileme hızı
- Exynos 1580 işlemci
- 8 GB RAM
- 128 GB depolama
- 50 MP OIS destekli ana kamera
- 5.000 mAh batarya
- 45W hızlı şarj
- IP67 su ve toz dayanıklılığı
Galaxy A56 5G, Samsung'un orta segmentteki en başarılı modellerinden biri olarak gösteriliyor. Güçlü işlemcisi, uzun yıllar güncelleme alacak yazılım desteği, kaliteli AMOLED ekranı ve başarılı kamera performansıyla uzun ömürlü bir telefon arayanlar için en güvenli tercihlerden biri olarak öne çıkıyor.