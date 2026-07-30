Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

15-25 Bin TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

Webtekno'yu Google'a ekleyin

15-25 bin TL fiyat aralığı, günümüzde güçlü işlemciler, kaliteli AMOLED ekranlar ve başarılı kameralar sunan birçok akıllı telefona ev sahipliği yapıyor. İşte fiyat-performans dengesiyle öne çıkan en iyi modeller...

15-25 Bin TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)
Deniz Şen Deniz Şen /

Akıllı telefon fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte doğru modeli seçmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Özellikle 15-25 bin TL bütçesinde artık amiral gemisine yakın özellikler bile sunabilen birçok seçenek bulunuyor.

Bu fiyat aralığında yüksek yenileme hızlı ekranlar, güçlü işlemciler, optik görüntü sabitlemeli kameralar ve uzun yazılım desteği sunan modeller öne çıkıyor. Biz de 2026 itibarıyla satın alabileceğiniz 15-25 bin TL arası en başarılı telefonları bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

15-25 Bin TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)
a1
a2
a3
a4 +3

15-25 bin TL arası en iyi telefonlar:

  • Tecno CAMON 40 256 GB 12 GB Ram
  • Samsung Galaxy A17 5G 128 GB 6 GB Ram
  • Samsung Galaxy A37 5g 256 GB 8 GB Ram
  • Samsung Galaxy A26 5g 128 GB 6 GB Ram
  • REDMI Note 15 256 GB 8 GB Ram
  • REDMI Note 15 Pro 256 GB 8 GB Ram
  • Samsung Galaxy A56 5g 128 GB 8 GB Ram

Tecno CAMON 40 256 GB 12 GB Ram

a1

  • 6.78 inç AMOLED ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • MediaTek Helio G100 Ultimate işlemci
  • 12 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • 50 MP OIS destekli ana kamera
  • 5.200 mAh batarya
  • 45W hızlı şarj

Tecno CAMON 40, özellikle kamera performansı ve geniş RAM kapasitesiyle dikkat çekiyor. Günlük kullanımda oldukça akıcı bir deneyim sunarken, yüksek depolama alanı sayesinde uzun süre ek hafızaya ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy A17 5G 128 GB 6 GB Ram

a2

  • 6.7 inç FHD+ ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • Exynos işlemci
  • 6 GB RAM
  • 128 GB depolama
  • 50 MP ana kamera
  • 5.000 mAh batarya
  • 25W hızlı şarj

Galaxy A17 5G, Samsung'un uygun fiyatlı 5G modelleri arasında yer alıyor. Uzun yazılım desteği, güçlü servis ağı ve One UI deneyimi sayesinde uzun yıllar kullanılabilecek güvenilir telefonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Samsung Galaxy A37 5g 256 GB 8 GB Ram

a3

  • 6.7 inç Super AMOLED ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • Snapdragon 6 Gen 3 işlemci
  • 8 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • 50 MP OIS destekli ana kamera
  • 5.000 mAh batarya
  • 45W hızlı şarj

Galaxy A37 5G, orta segmentte performans ve yazılım desteğini bir arada sunuyor. AMOLED ekranı, optik görüntü sabitlemeli kamerası ve Snapdragon işlemcisi sayesinde hem günlük kullanım hem de oyun tarafında başarılı bir performans sergiliyor.

Samsung Galaxy A26 5g 128 GB 6 GB Ram

a4

  • 6.7 inç Super AMOLED ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • Exynos 1380 işlemci
  • 6 GB RAM
  • 128 GB depolama
  • 50 MP OIS destekli ana kamera
  • 5.000 mAh batarya
  • 25W hızlı şarj

Galaxy A26 5G, fiyatına göre dengeli özellikler sunan modeller arasında yer alıyor. Özellikle AMOLED ekranı, IP67 su ve toz dayanıklılığı ile Samsung'un uzun süreli yazılım desteği bu modeli öne çıkaran en önemli avantajlar arasında bulunuyor.

REDMI Note 15 256 GB 8 GB Ram

a5

  • 6.67 inç AMOLED ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • MediaTek Dimensity işlemci
  • 8 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • 50 MP ana kamera
  • 5.110 mAh batarya
  • 45W hızlı şarj

Redmi Note 15, geniş depolama alanı ve akıcı AMOLED ekranıyla fiyat/performans odaklı kullanıcıları hedefliyor. Günlük kullanım, sosyal medya ve multimedya deneyiminde başarılı sonuçlar sunarken batarya performansıyla da öne çıkıyor.

REDMI Note 15 Pro 256 GB 8 GB Ram

a6

  • 6.67 inç 1.5K AMOLED ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • Snapdragon 7s Gen 4 işlemci
  • 8 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • 200 MP OIS destekli ana kamera
  • 5.110 mAh batarya
  • 67W hızlı şarj

Redmi Note 15 Pro, bu fiyat aralığında en güçlü donanımlardan birini sunuyor. Snapdragon işlemcisi, yüksek çözünürlüklü kamerası ve 67W hızlı şarj desteği sayesinde hem oyun oynayan hem de fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için oldukça iddialı bir seçenek.

Samsung Galaxy A56 5g 128 GB 8 GB Ram

a7

  • 6.7 inç Super AMOLED ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • Exynos 1580 işlemci
  • 8 GB RAM
  • 128 GB depolama
  • 50 MP OIS destekli ana kamera
  • 5.000 mAh batarya
  • 45W hızlı şarj
  • IP67 su ve toz dayanıklılığı

Galaxy A56 5G, Samsung'un orta segmentteki en başarılı modellerinden biri olarak gösteriliyor. Güçlü işlemcisi, uzun yıllar güncelleme alacak yazılım desteği, kaliteli AMOLED ekranı ve başarılı kamera performansıyla uzun ömürlü bir telefon arayanlar için en güvenli tercihlerden biri olarak öne çıkıyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Yeni Telefon Almak İçin iPhone 18'i Beklemeyin

Yeni Telefon Almak İçin iPhone 18'i Beklemeyin

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

Android’den iOS’e Geçenlerin Tercihi Belli Oldu: İşte Eski Android Kullanıcılarının Satın Aldığı iPhone Modelleri!

Android’den iOS’e Geçenlerin Tercihi Belli Oldu: İşte Eski Android Kullanıcılarının Satın Aldığı iPhone Modelleri!

Samsung, 2027’de Tam 8 Amiral Gemisi Telefon Tanıtacak: İşte O Modeller

Samsung, 2027’de Tam 8 Amiral Gemisi Telefon Tanıtacak: İşte O Modeller

25-35 Bin TL Arasına Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

25-35 Bin TL Arasına Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

Akıllı Telefon Samsung Xiaomi Telefon TECNO

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Gornik Zabrze-Fenerbahçe Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

Gornik Zabrze-Fenerbahçe Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

Gornik Zabrze-Fenerbahçe Maçı S Sport Plus'tan Canlı Nasıl İzlenir?

Gornik Zabrze-Fenerbahçe Maçı S Sport Plus'tan Canlı Nasıl İzlenir?

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com