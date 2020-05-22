Adobe, Bazı Uygulamalarında Reklam Göstermeyi Planlıyor

Adobe, 'Birlikte Aç' ve 'Paylaş' seçenekleri aracılığıyla kullanıcılara reklam servis etmenin bir yolunu test etmeye başladı. Adobe Photoshop Express ve Adobe Scan, bu testin başladığı uygulamalar oldu. Bu uygulamalarda belirli türde dosyaları açmaya çalıştığınızda karşınıza reklam çıkacak.

Dünyanın önde gelen grafik ve medya yazılımlarını üreten şirket olan ABD merkezli Adobe, Android üzerinde 'Birlikte Aç' ve 'Paylaş' seçenekleri aracılığıyla kullanıcılara reklam servis etmenin bir yolunu test etmeye başladı. Adobe Photoshop Express ve Adobe Scan kullanıcılarının, belirli tipteki dosyaları açmaya çalıştıklarında reklamlarla karşılaşacakları belirtiliyor. Bu reklamlar, geçen sene servis edilmeye başlanan Microsoft reklamlarıyla tamamen aynı olacak.

Kullanıcılar, bu uygulamalardan birini belirli bir geliştiriciden yüklediklerinde, ki bu örnekte bu Adobe Acrobat Reader oluyor, aynı geliştiricinin diğer uygulamalarında da reklam görecekler. Uygulama reklamları, paylaşılan ya da açılan dosya formatına bağlı olacak. Adobe'nin reklamları aynı zamanda 'Birlikte Aç' kullanıcı arayüzünde de görünecek ve bir görüntüyü düzenlemek için açılmaya çalışıldığında Photoshop Express indirme penceresi açılacak.

Microsoft'ta da bu tip reklamlar var:

AndroidPolice, Acrobat Reader uygulamasının kodunda Photoshop Elements ve Scan için eklenen reklamları buldu. Microsoft örneğinde, reklamlar .PPTX uzantılı bir dosyanın açılması sırasında PowerPoint için veya kullanıcılar bir fotoğraf paylaşmak istediklerinde OneDrive'ı indirmek için servis ediliyor. Bu esas olarak Telefonunuz uygulamasını yüklemiş kullanıcılar için ortaya çıkıyor.

Şirketler, kendi geliştirdikleri diğer uygulamaların reklamını yapmak isteseler de bu tip reklamlar, indirdikleri uygulamaları belirli görevleri yerine getirmek adına kullanan kullanıcılar için itici hâle gelebilir. Adobe'nin bu reklam testinin daha fazla kullanıcıya doğru genişletilip genişletilmeyeceği ya da kullanıcı geri bildirimleri nedeniyle sonlandırılıp sonlandırılmayacağı net değil.

Microsoft da e-posta uygulaması Outlook'un mobil versiyonuna reklam yerleştirmesinden sadece birkaç ay sonra, aynı reklam politikasını Windows 10'da WordPad'e taşımaya hazırlandığını duyurmuştu. Yazılım devi, WordPad'in araç çubuğunun hemen altına yerleştirilen bir reklam banner'ı ile Office Online uygulamalarını tanıtmaya başlayacak.