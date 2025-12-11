Tümü Webekno
Adobe Uygulamaları ChatGPT'ye Geldi: Artık Sadece Komut Yazarak Fotoğraf Düzenleyebiliyorsunuz!

Adobe uygulamaları olan Photoshop, Acrobat ve Adobe Express artık ChatGPT üzerinden sadece komut yazarak kullanılabiliyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Adobe, en popüler yaratıcı araçlarını doğrudan ChatGPT içine entegre ederek kullanıcıların iş akışını tamamen değiştirecek bir adım attı. Artık Photoshop, Acrobat ve Adobe Express, hiçbir uygulama değiştirmeye gerek kalmadan ChatGPT üzerinden ücretsiz şekilde kullanılabiliyor.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar yalnızca bir dosya yükleyip “Adobe Photoshop, bu fotoğrafın arka planını bulanıklaştır” gibi doğal bir komut vererek profesyonel düzenlemeler yapabiliyor. Aynı sohbet içinde uygulamanın adını tekrar belirtmeye bile gerek yok.

Neler yapılabiliyor?

  • Photoshop entegrasyonu: Fotoğrafların belirli bölümlerini düzenleme, yaratıcı efektler ekleme, parlaklık/kontrast/pozlama ayarlarını değiştirme.
  • Acrobat entegrasyonu: PDF düzenleme, dosya sıkıştırma, belgeyi PDF’e dönüştürme, tablo veya metin çıkarma, birden fazla dosyayı birleştirme.
  • Adobe Express: Poster, davetiye, sosyal medya görselleri gibi tasarımları ChatGPT içinde oluşturma ve düzenleme. Renk değiştirme, animasyon ekleme, yazı değiştirme gibi tüm kontroller sohbet ekranında yapılabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar isterlerse ChatGPT’de başladıkları projeyi tek tıkla Adobe’nin masaüstü uygulamalarında açarak detaylı düzenlemeye devam edebiliyor.

Hangi platformlarda kullanılabiliyor?

ChatGPT içindeki Adobe uygulamaları; web, masaüstü ve iOS’ta küresel olarak kullanıma açıldı. Adobe Express ise Android’de de aktif. Photoshop ve Acrobat’ın Android sürümü ise yakında geliyor.

Yapay Zeka Adobe ChatGPT OpenAI

