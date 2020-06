Age of Empires 3 Hileleri: Tarihi Değiştireceğiniz Hileler

Yılların eskitemediği Age of Empires serisi, birçok oyuncunun ilk defa denediği strateji oyunu serisi konumunda dersek yalan olmaz. Bu efsane serinin efsane oyunu olan Age of Empires 3’te de harika hileler bulunuyor. Sizler için bu içerikte Age of Empires 3 hileleri nereye yazılır, hangi hileler ne işe yarar detaylıca anlattık.

Özellikle Türk oyuncuların strateji oyunlarıyla ilk tanıştığı oyun olan Age of Empires serisi, eğlenceli ve enteresan hileleriyle de bilinen bir oyun. Örneğin 1. Dünya Savaşı’nda geçen bir oyunda uçan ve Kanada bayraklı bir pelerini olan bir ayı çağırabiliyordunuz. Serinin en efsane oyunlarından olan Age of Empires 3 hileleri de bir o kadar ilginç ve enteresan. Oyunda işinizi kolaylaştıracak olan Age of Empires 3 odun hilesi, yemek hilesi, altın hilesi ve XP hilesinden tutun da canavar kamyon, George Washington heykeli, sosisli arabası hilesi ve Osmanlı fetih topu hilesine kadar birçok enteresan hileyi bulabileceğiniz Age of Empires 3 hileleri rehberimize gelin beraber göz atalım. Age of Empires 3 hileleri Haritayı gösterme hilesi

10.000 yemek hilesi

10.000 odun hilesi

10.000 altın hilesi

10.000 XP hilesi

Hayvanları şişmanlatma hilesi

İnşaat hızını ikiye katlama hilesi

Canavar kamyon hilesi

George Washington’un kafasının heykeli hilesi

Alan hasarı vuran top hilesi

Fluffy, çılgın köpek hilesi

Uçan ayı hilesi

Sosisli arabası hilesi Haritayı gösterme hilesi “x marks the spot” ‘X bölgeyi işaretler’ anlamına gelen ‘x marks the spot’ kodunu uyguladığınız zaman en kullanışlı Age of Empires 3 hilelerinden biri olan haritayı tamamen gösterme hilesini aktif etmiş oluyorsunuz. Bu hileyle birlikte haritada bulunan düşmanların yerleşkelerinin ve birliklerinin yerlerini orayı keşfetmeden direkt olarak görebiliyorsunuz. 10.000 yemek hilesi “medium rare please” ‘Et orta pişsin lütfen’ anlamına gelen ve esprili bir kod olan bu hileyle birlikte direkt olarak hanenize 10.000 yemek ekleyebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Age of Empires oyunlarında yemek, özellikle birim üretirken çok işinize yarayan bir stok. 10.000 odun hilesi “<censored>” Nedendir bilinmez ancak Age of Empires 3 hilelerinin en anlamsız olanı 10.000 odun hilesidir. Hile kodu <censored[ABK1]> olan bu hileyle hanenize 10.000 odun ekleyebiliyorsunuz ve bu sayede inşaat işlerini veya savaş makinelerini kolayca yapabiliyorsunuz. 10.000 altın hilesi “give me liberty or give me coin” Türkçesi ‘Ya bana özgürlüğümü ver ya da para’ olan Age of Empires 3 para hilesi kodu olan ‘give me liberty or give me coin’, oyunda anında hanenize 10.000 para eklemenizi sağlıyor. Diğer stokların yanı sıra her üretim ve inşa işi için gerekli olan altın hanenizi arttırarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. 10.000 XP hilesi “nova & orion” Oyunda çeşitli geliştirmelere erişebilmenizi sağlayan şey, oyunu oynadıkça elde ettiğiniz tecrübe puanıdır. Bölümleri geçerek ve zafer kazanarak elde ettiğiniz tecrübe puanıyla üretebileceğiniz birimleri, nüfusunuzu, inşa edebileceğiniz binaları veya birim sayısını geliştirebilir ve arttırabiliyorsunuz. Bu hile koduyla da hızlıca tecrübe puanı kasabilirsiniz. Hayvanları şişmanlatma hilesi “a recent study indicated that 100% of herdables are obese” Türkçesi ‘Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre besili hayvanların %100’ü obezdir’ olan oldukça enteresan ve eğlenceli hile koduyla oyundaki ineklerinizi şişmanlatabilirsiniz. Görüntü olarak komik görünen bu hileyle birlikte inekleri kestiğiniz zaman daha fazla yemek elde edebiliyorsunuz. İnşaat hızını ikiye katlama hilesi “speed always wins” Age of Empires 3 oyununda bir yapı inşa etmeye başladığınız zaman tamamlanması, elinizdeki işçi sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Eğer az işçiniz varsa ve inşaat işlemlerini hızlıca halletmek istiyorsanız ‘hız her zaman kazandırır’ anlamına gelen bu kodu kullanabilirsiniz. İlk önce inşaatı kurup daha sonra bu kodu yazdığınız zaman inşaat hemen tamamlanıyor. Canavar kamyon hilesi “tuck tuck tuck” Age of Empires 3’te rakip birlikleri ve binaları ezip geçmek için kullanabileceğiniz bir tank birim olan canavar kamyonları kullanması çok eğlenceli. Bu hileyi kullanmanın en eğlenceli yanı ise rakip birlikler size barutlu tüfekle saldırırken sizin onların üstüne bir canavar kamyon ordusu yolluyor olmanız. George Washington’un kafasının heykeli hilesi “Where’s that axe?” Yine nedendir bilinmez ancak Age of Empires 3 hileleri arasında ABD’nin bağımsızlık savaşı olan Koloni Savaşları’nda önemli rol oynayan başkanı George Washington’un devasa bir heykelini getirebiliyorsunuz. Kodu girdiğiniz zaman George Washington’un taştan dev bir büstü beliriyor ve özellikle bina yıkımı konusunda 1 numara diyebiliriz. Alan hasarı vuran top hilesi “ya gotta make do with what ya got” 1453 yılında İstanbul’un fethi sırasında kullanılan dev toplardan esinlenilmiş olan bu hilede Osmanlı ordusunun topçu birliklerini getirebiliyorsunuz. Özellikle bina yıkımı ve alan hasarı konusunda çok işlevli olan bu topları birlik haline getirebilirsiniz. Topçu birliklerinin Türkçe konuştuğunu da unutmadan belirtelim. Fluffy, çılgın köpek hilesi “we <3 fluffy!1!” Türkçede karşılığı ‘Tüylü’ veya ‘Pofidik’ gibi bir şey olan Fluffy, aslında biraz hileli bir kod diyebiliriz. Geliştiricilerin ‘tatlı’ olarak gördüğü Fluffy, kuduz ve çelimsiz olan deli bir köpek. Çok hızlı mesafe kat ediyor ve rakip birliklere hızlıca saldırabiliyor. Uçan ayı hilesi “o canada 2005” Rehberimizin giriş kısmında da bahsettiğimiz gibi Age of Empires 3 hileleri arasında Kanada bayrağı pelerini ile çağırabileceğiniz uçan bir ayı da bulunuyor. Atak animasyonu gözlerinden ışın çıkarma olan ve bir yerden bir yere uçarak gidebilen bu ayıyı iyi bir öncü birlik olarak kullanabilirsiniz. Sosisli arabası hilesi “mustard relish and burning oil” ABD’nin simgelerinden biri olan sosisli arabaları, Age of Empires 3’te de yerini buldu. Biraz yavaş hareket etmelerine karşılık alan hasarı vuran bir alev silahı barındırıyorlar. Bu sayede toplu rakip birliklerini kısa bir sürede ‘eritebiliyorsunuz’. Age of Empires 3 hileleri nereye yazılır? Age of Empires 3 hileleri kullanabilmek için yapmanız gereken şey çok kolay. Yukarıda bahsettiğimiz hilelerin kodlarını, oyun esnasında Enter tuşuna basarak açabileceğiniz sohbet bölümüne yazıp tekrar Enter'a basarak uygulayabilirsiniz. Hileyi arka arkaya kullanabilmek için Fare imleci yazının sonundayken Shift'e basılı tutarak sol ok tuşuna basın ve yazıyı tamamen seçin. Ctrl+C tuşuna basarak kopyalayın ve arka arkaya sohbet bölümünü açarak Ctrl+V ile yapıştırın. İLGİLİ HABER Age of Empires 4 Ne Zaman Çıkacak? İşte Oyun Hakkındaki Tüm Detaylar

