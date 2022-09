Age of Empires IV’e Mehter Takımı Geliyor

Age of Empires IV'e Osmanlı İmparatorluğu'na ek olarak Mehter Takımı daha geliyor. Artık tüm oyuncular, Şahi toplarını kullanırken mehter marşını dinleyecekler...

Gerçek zamanlı strateji türünün önemli temsilcilerinden bir tanesi olan Age of Empires serisinin 2021 yılında yayınlanan en yeni oyunu olan Age of Empires IV ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyunun sosyal medya hesabından yapılan resmi bir açıklamada, "Mehter geliyor!" olarak da çevirebileceğimiz "The Mehter is coming" ifadelerine yer verildi. Peki ne oldu da Age of Empires IV için böyle bir paylaşım yapıldı?

Age of Empires IV'ün ardındaki geliştirici olan Relic Entertainment, oyun için yeni bir güncelleme hazırladı. İşte bu güncelleme, oyuna iki yeni medeniyet ekleyecek. Mehter paylaşımı nedeniyle de tahmin edebileceğiniz üzere; bu medeniyetlerden bir tanesi Osmanlı olacak. Oyuna eklenecek ikinci medeniyet ise Malililer. Geliştiricinin açıklamasına göre Osmanlı İmparatorluğu, bu hafta itibarıyla önizleme sürümü kapsamında oynanabilir olacak. Kararlı sürüm güncellemesi ise ekim ayı içerisinde yapılacak.

Age of Empires IV'e gelecek Osmanlı, hangi özelliklere sahip olacak?

Age of Empires IV'ün internet sitesinde, oyuna eklenecek Osmanlı için özel bir bölüm oluşturuldu. Bu bölüme girip baktığımızda, Osmanlı İmparatorluğu'nun hangi ögelerinin oyuna ekleneceğini rahatlıkla görüyoruz. Bu bağlamda; yukarıda fotoğrafını da paylaştığımız Şahi* isimli toplar, oyuna eklenecek ve aktif olarak kullanılacak. Geliştirici ekip, Osmanlı'nın özellikle de savaş stratejileri konusunda üstün olacağını ifade ediyor.

Age of Empires IV'e mehter takımı da eklenecek!

Bugün milliyetçi duyguları kabartan mehter, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir yere sahipti. Seferde askerlerle birlikte bulunan mehteranlar, çaldıkları marşlarla askerin moralini yüksek tutarlardı. İşte dünyanın en eski askeri bandoları arasında yer alan mehter takımları da Age of Empires IV'te oyuncuların beğenisine sunulacak ve aktif olarak kullanılabilecekler...

(*): Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmed) tarafından döktürülen ve İstanbul'un fethi için kullanılan topların genel ismi. Şahiler, o yılların en büyük silahları arasında yer alıyorlardı.