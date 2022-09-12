Ubisoft, ücretli abonelik paketi Ubisoft+'ı ücretsiz hale getirdi. Oyuncular, bir ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Ubisoft'un oyunlarına ve oyunlarına ait genişletme paketlerine, hiçbir bedel ödemeden ulaşabilecekler.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Ubisoft, eşine az rastlanır bir kampanya başlattığını duyurdu. Şirket, bu kampanya kapsamında ücretli abonelik sistemi Ubisoft+'ı ücretsiz hale getirdi. Oyuncular, 10 Ekim'e kadar devam edecek bu kampanya kapsamında Ubisoft+'ın tüm nimetlerine, beş kuruş ödemeden ulaşabilecekler.

Ubisoft'un 2019 yılından beri kullanılabilir olan ücretli abonelik sistemi, aslında oldukça alışık olduğumuz bir yapıya sahip. Öyle ki Ubisoft+'a abone olduktan sonra, bu hizmet kapsamında yer alan 100'den fazla oyuna ve bu oyunlara ait DLC'lere ek bir bedel ödemeden ulaşılabiliyor. Yani tıpkı Microsoft'un PC Game Pass'i gibi. İşte Ubisoft'un bu hizmeti, an itibarıyla ücretsiz hale getirilmiş durumda.

Kampanya Türkiye'de doğrudan bulunmuyor ama...

Ubisoft'un başlattığı ücretsiz Ubisoft+ kampanyasına Türkiye'den doğrudan ulaşılamıyor. Şirketin neden böyle bir şey yaptığını bilemiyor olsak da yaptığımız kontrollerde, VPN kullanarak bu kampanyadan faydalanabildiğimizi görüyoruz. Bu durumun ilerleyen dönemlerde değişip değişmeyeceği bilinmiyor olsa da beklemek istemeyen okurlarımız, VPN kullanarak ücretsiz Ubisoft+'a hemen ulaşabilirler.

VPN nedir? diyenlere:

Bu arada; Ubisoft+'ta yer alan oyunları merak ediyor olabilirsiniz. Hemen açıklayalım: Ubisoft'un bugüne dek piyasaya sürdüğü oyunların neredeyse tamamı ile bu oyunlar için geliştirilmiş olan tüm ek paketler, Ubisoft+ bünyesinde yer alıyor. Bu bağlamda; 269 TL değerindeki Far Cry 6, 269 TL değerindeki Watch Dogs: Legion ve Assassin's Creed Valhalla ile bu oyunlar için piyasaya sürülmüş olan DLC'ler de Ubisoft+'ta bulunuyor.

Eğer siz de 10 Ekim'e kadar devam edecek ücretsiz Ubisoft+ kampanyasına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Ubisoft+'ta yer alan bazı oyunlar