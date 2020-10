AoE: Definitive Edition'da Zafere Götüren Taktikler

Son yıllarda birçok oyun şirketi, eskiyen ve efsane olan oyunlarını yenilemeye başladı. Age of Empires da bu yenilenen oyunlardan biri oldu. Age of Empires: Definitive Edition ile bir dönemin efsane oyunu, modern grafikler ile yeni bir görünüm kazandı. Age of Empires oynama iştahımızı kabartan bu yeni grafikler ile oyunu oynamaya karar verdiyseniz, sizin için işinize yarayabilecek birkaç taktiğe yakından bakıyoruz.

Eğer 1997 yılından bu yana hâlâ şehirlerinizi, Taş Devri’nden daha modern çağlara geliştiren az sayıdaki kişilerden biri değilseniz, doğal olarak Age of Empires stratejileriniz körelmeye başlamıştır. İlk olarak 1997 yılında çıkan ve oyun dünyasında devrim yaratan Age of Empires serisi, birçok devam oyunuyla oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştı.

2018 yılında çıkan Age of Empires: Definitive Edition ile seri, modern grafikler ve birkaç oynanış iyileştirmeleriyle tekrar karşımıza çıkmış oldu. Genel olarak 1997’de çıkan orijinal oyunun deneyimini aynı şekilde tutan bu versiyon, birkaç yeni kısayol tuşunu ve kolaylığı oyuna ekliyor. Hazırsanız hep beraber uzun zamandır unuttuğumuz Age of Empires: Definitive Edition taktiklerine Yakından bir göz atalım.

Age of Empires: Definitive Edition taktikleri:

Yapılarınızı stratejik olarak yerleştirin.

Surlarınızı oluştururken eski şehirlerden ilham alın.

Oyunda bulunan her uygarlığın bonuslarını ve dezavantajlarını öğrenin.

Oyunun aşamalarına göre işçi sayınızı hesaplayın.

Hızlı Bronz Çağı geliştirmesi yapmayı öğrenin.

Çevrenizi erken gözetlemeye başlayın.

Rakiplerinizin hızlı Tool Age geliştirmesi taktiklerine dikkat edin.

Hangi birimlerin ne tür birimlere karşı güçlü olduğuna dikkat edin.

Sürekli sağ tık yapmak bazen hayat kurtarabilir.

Yapılarınızı stratejik olarak yerleştirin:

Bildiğiniz üzere Age of Empires, sürekli yerinde kalan ve tekrarlanan kaynaklara sahip değil. Bu yüzden ormancılarınız ağaçları kestikçe daha ileriye gitmeye başlayacak ve haritada iyice açılacaktır. Bu durumda doğal olarak işçilerinizin kaynakları geri döndürme süresi artacak ve gelişiminiz yavaşlayacaktır. Bu yüzden Granary ve Storage Pit gibi kaynak depolama yapılarınızı işçilerinize ve çalıştıkları kaynaklara yakın olacak şekilde inşa etmeniz gerekiyor. Ayrıca Town Center yani ana şehir binanızda bir kaynak depolama yapısı olduğu için çevresini tarlalar için açık bırakmanız gerekir.

İşçiler ile ilgili sorunlu olan bir diğer konu ise işçilerin kaynaklara giderken ve geri dönerken izledikleri yolun sürekli olarak kesişmesi. Durum böyle olunca sürekli birbirine takılan işçiler size oldukça fazla zaman kaybettirebiliyor. Bu nedenle kaynaklarda çalışan işçilerin izledikleri yolları takip edip farklı noktalara ekstra kaynak depolamala binaları inşa ederek işçilerinizi gruplara ayırmanız oldukça iyi zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Son olarak evleri haritada yerleştirme konusuna baktığımızda, birçok oyuncu evlerini ilk seviyelerden itibaren dip dibe inşa etmeye başlıyor. Bu durum ise aslında oldukça hatalı bir taktik. İlk seviyelerde ve sonrasında evlerinizin arasında en az bir karelik boşluk bırakmanız gerekiyor. Bu sayede geniş ordularınız ve birimleriniz haritada daha rahat hareket edebiliyor. Ayrıca ilk seviyelerde savaş sisinde daha çok görüşe sahip olabilmek için evlerinizi, savaş sisinin bulunduğu köşelere inşa etmeniz faydanıza olacaktır.

Surlarınızı oluştururken eski şehirlerden ilham alın:

Eğer ana üssünüzü yakın bir zamanda terk etmeyi düşünmüyorsanız, duvarlarınızı oluştururken tamamen şehrinizin etrafını kaplayacak şekilde inşa edin. Daha sonra şehirden dışarı asker çıkartmak istediğiniz sadece tek bir birim duvarı silmeniz yeterli olacaktır. Bu yüzden eğer daha gelişmek için süreye ihtiyacınız varsa şehrinizi tamamen duvarla kapatmak faydanıza olacaktır.

Eğer kuşatma altına girmek üzereyseniz, şehrinizi tamamen duvarla kapatmak yerine uygulayabileceğiniz daha etkili küçük bir taktik bulunuyor. Bu taktikte birkaç dönüm duvar kuruyorsunuz fakat bu duvarların arasında sürekli boşluklar bırakıyorsunuz. Bu küçük boşluklar sayesinde geniş birimlerin duvarların arasından geçmesi neredeyse imkânsız oluyor. Ayrıca bu duvarları kurdukça duvarlar birer labirent hâline geliyor ve birimlerin bu duvarların arasından dolaşıp size ulaşması bir hayli zaman alıyor. Bu taktik birçok eski uygarlık tarafından şehirlerde kullanılıyordu ve oldukça etkili bir taktik olarak nitelendiriliyor.

Oyunda bulunan her uygarlığın bonuslarını ve dezavantajlarını öğrenin:

Assyrian (Asurlular): Köylüler %10 daha hızlı hareket eder ve okçular %25 daha hızlı saldırı yapar.

(Asurlular): Köylüler %10 daha hızlı hareket eder ve okçular %25 daha hızlı saldırı yapar. Babylonians (Babilliler): Taş işçileri %20 daha hızlı çalışır, duvarlar ve kuleler %75 daha fazla cana sahip olur ve rahipler birimleri %30 daha hızlı dönüştürür.

(Babilliler): Taş işçileri %20 daha hızlı çalışır, duvarlar ve kuleler %75 daha fazla cana sahip olur ve rahipler birimleri %30 daha hızlı dönüştürür. Carthaginians (Kartacalılar): Akademi ve tüm fil birimleri %25, deve sürücüleri %15 daha fazla cana sahip olur. Ateş gemileri %25 daha fazla saldırı gücüne, taşıma gemileri ise %25 daha fazla hıza sahip olur.

(Kartacalılar): Akademi ve tüm fil birimleri %25, deve sürücüleri %15 daha fazla cana sahip olur. Ateş gemileri %25 daha fazla saldırı gücüne, taşıma gemileri ise %25 daha fazla hıza sahip olur. Chosons (Joseon Krallığı): Kısa/Geniş/Uzun ve Legion kılıçlı birimleri +15/+20/+60+/+80 daha fazla cana sahip olur, kulelerin menzili +2 artar ve rahiplerin bedeli %30 daha düşük olur.

(Joseon Krallığı): Kısa/Geniş/Uzun ve Legion kılıçlı birimleri +15/+20/+60+/+80 daha fazla cana sahip olur, kulelerin menzili +2 artar ve rahiplerin bedeli %30 daha düşük olur. Egyptians (Mısırlılar): Altın işçileri %20 daha hızlı çalışır, savaş arabaları %33 daha fazla cana ve rahipler +3 menzile sahip olur.

(Mısırlılar): Altın işçileri %20 daha hızlı çalışır, savaş arabaları %33 daha fazla cana ve rahipler +3 menzile sahip olur. Greeks (Yunanlar): Akademi birimleri %30 daha hızlı hareket eder ve %20 daha düşük bedele sahip olur. Tüm gemiler %20 daha hızlı hareket eder.

(Yunanlar): Akademi birimleri %30 daha hızlı hareket eder ve %20 daha düşük bedele sahip olur. Tüm gemiler %20 daha hızlı hareket eder. Hittites (Hititler): Okçular +1 saldırı gücüne; taş fırlatıcılar, katapultlar %50 daha fazla cana ve savaş gemileri +3 menzile sahip olur.

(Hititler): Okçular +1 saldırı gücüne; taş fırlatıcılar, katapultlar %50 daha fazla cana ve savaş gemileri +3 menzile sahip olur. Macedonians (Makedonyalılar): Akademi birimleri +2 zırh delmeye, kuşatma birimleri %25 daha düşük bedele ve tüm birimler 4 kat rahip direncine sahip olur.

(Makedonyalılar): Akademi birimleri +2 zırh delmeye, kuşatma birimleri %25 daha düşük bedele ve tüm birimler 4 kat rahip direncine sahip olur. Minoans (Giritliler): Gemiler %30 daha düşük bedele ve okçular +2 menzile sahip olur. Tarlalar +60 daha fazla yiyecek verir.

(Giritliler): Gemiler %30 daha düşük bedele ve okçular +2 menzile sahip olur. Tarlalar +60 daha fazla yiyecek verir. Palmryans (Palmiralılar): Köylüler 75 yiyecek bedeline sahip olur fakat %25 daha fazla zırha ve çalışma hızına sahip olurlar. Deve sürücüleri %25 daha hızlı hareket eder, ticaret gemileri 2 kat daha fazla altınla geri döner ve oyuna +100 yiyecek ile başlar.

(Palmiralılar): Köylüler 75 yiyecek bedeline sahip olur fakat %25 daha fazla zırha ve çalışma hızına sahip olurlar. Deve sürücüleri %25 daha hızlı hareket eder, ticaret gemileri 2 kat daha fazla altınla geri döner ve oyuna +100 yiyecek ile başlar. Persians (Farslar): Avcılar %30 daha hızlı çalışır, filler %20 daha hızlı hareket eder ve Trireme savaş gemileri %30 daha hızlı saldırır.

(Farslar): Avcılar %30 daha hızlı çalışır, filler %20 daha hızlı hareket eder ve Trireme savaş gemileri %30 daha hızlı saldırır. Phoenicians (Fenikeliler): Oduncular %15 daha hızlı çalışır, tüm fil birimlerinin bedeli %25 düşer ve Trireme savaş gemileri %30 daha hızlı saldırır.

(Fenikeliler): Oduncular %15 daha hızlı çalışır, tüm fil birimlerinin bedeli %25 düşer ve Trireme savaş gemileri %30 daha hızlı saldırır. Romans (Romalılar): Genel inşa bedeli %15; duvarların, kulelerin ve dünya harikası yapılarının bedeli %50 düşer. Kılıç kullanan birimler %33 daha hızlı saldırır.

(Romalılar): Genel inşa bedeli %15; duvarların, kulelerin ve dünya harikası yapılarının bedeli %50 düşer. Kılıç kullanan birimler %33 daha hızlı saldırır. Shang (Shang Hanedanı): İşçilerin bedeli 40 yiyeceğe düşer, duvarlar %75 daha fazla cana sahip olur.

(Shang Hanedanı): İşçilerin bedeli 40 yiyeceğe düşer, duvarlar %75 daha fazla cana sahip olur. Sumerians (Sümerler): İşçiler %15 daha fazla cana, tarlalar 125 daha fazla yiyeceğe sahip olur. Taş fırlatıcılar ve katapultlar %30 daha hızlı saldırır.

(Sümerler): İşçiler %15 daha fazla cana, tarlalar 125 daha fazla yiyeceğe sahip olur. Taş fırlatıcılar ve katapultlar %30 daha hızlı saldırır. Yamato: İşçiler %10 daha hızlı hareket eder, tüm atlı birimler %25 daha az bedele sahip olur ve gemiler %25 daha fazla cana sahip olur.

Hem çoklu oyunculu hem de tek oyunculu oyun modlarında işinize oldukça fazla yarayacak bir diğer taktik ise oyunda bulunan uygarlıkların avantajlarını ve dezavantajlarını iyi bilmek. Gelin hep beraber oyunda bulunan uygarlıkların sağladıkları bonuslara bakalım:

Bu bonusların yanı sıra birçok uygarlığın kısıtlamaları da bulunuyor. Mesela Shang uygarlığı oldukça düşük bedele işçi üretebilirken, büyük savaş gemilerini inşa edemiyor. Romalılara baktığımızda ise bu uygarlığın Bronz Çağı’ndan hızlıca çıkması gerekiyor çünkü Bronz Çağı’ndan çıkana kadar Roma uygarlığının tek menzili birimi geliştirilmiş okçular oluyor.

Hangi uygarlığın ne gibi bonuslara sahip olduğunu bilmek, rakibinize göre sizi bir adım öne geçirecektir. Örneğin rakibinizin oyunun sonlarında sizden daha güçlü bir orduya sahip olacağın bilebilir ve orta oyunda rakibinizi ortadan kaldırmaya yönelik hamleler yapabileceğiniz uygarlık seçebilirsiniz. Ayrıca buradan hangi geliştirmelerin nasıl açılacağını ve hangi binanın ne gibi teknolojik geliştirmeleri içerdiğini kontrol edebilirsiniz.

Oyunun aşamalarına göre işçi sayınızı hesaplayın:

Oyunun ilk aşamasında verilen 2 işçinin yanı sıra ilk olarak hedefiniz ekstra 5 işçi daha üretmek olmalıdır. Bu 5 işçiyi şehrinizin yakınında bulunan kaynaklara göre yönlendireceksiniz. Fakat mutlaka ilk önceliğiniz yiyecek olmalıdır. Bu nedenle 2 işçiyi ev yapımı için arkada bırakırken, 5 işçiyi yakında meyva çalısı varsa oraya yollamanız gerekiyor. Eğer meyve çalısı biraz uzakta kalıyorsa işçi sayısını altıya çıkarmanız faydanıza olacaktır.

Bunun yanı sıra, ormanlık alanın yakınlarında av hayvanları tespit ederseniz bu birimlerin yanına bir kaynak deposu kurun. Ardından hayvanları avlayın ve elde ettiğiniz yiyecek ile 5 işçi daha üretin. Bu ürettiğiniz 5 işçiyi de ağaç kesmeye yollayın. Bu sayede tek depoyla etkili bir şekilde hem yiyecek hem de odun toplayabilirsiniz.

Hızlı Bronz Çağı geliştirmesi yapmayı öğrenin:

Bronz Çağı birimleri doğal olarak bir önceki çağlara göre daha fazla hasara ve dayanıklılığa sahip. Örnek verecek olursak, bir Bronz Çağı atlısı, ölmeden 4 adet Tool Age okçusunu öldürebilir. Bu nedenle rakiplerinizden önce Bronz Çağı’na geçmek size büyük avantaj sağlayacaktır. Bronz Çağı’na geçmeden önce ise Tool Age dönemine geçmeniz gerekiyor. Bu geçiş ise 500 yiyeceğe mâl oluyor.

Tool Age dönemine geçtikten sonra tek amacınız Bronz Çağı’na geçmek için gerekli olan 800 yiyeceği toplamak olmalıdır. Bunun için de ortalama 22 işçiye ihtiyacınız olacaktır. Dikkat etmeniz bir gereken bir diğer konu ise Bronz Çağı’na geçene kadar taş ve altın toplamayı es geçmeniz gerekiyor çünkü Bronz Çağı’na kadar taş ve altına ihtiyacınız olmayacaktır. Bu nedenle işçilerinizi odun ve yiyecek arasında paylaştırarak kısa sürede 800 yiyeceği toplamanız gerekiyor. Ayrıca odunları da biriktirerek 5 adete kadar Town Center yapısı kurarak ekonominizi geliştirmeniz gerekiyor.

Çevrenizi erken gözetlemeye başlayın:

Her ne kadar kulağa çok belli gelse de oyunun en önemli noktalarından olan bu taktik birçok oyuncu tarafından es geçiliyor. Age of Empires: Definitive Edition ve orijinal oyunda, genellikle oyuncular şehrin yakınında bulunan iki meyva çalısı, iki altın madeni ve iki taş madeni ile oyuna başlar. Fakat gözetleme yaparak erken oyunda av hayvanları ile dolu ormanlık alanları bulmanız size oldukça büyük avantaj sağlayacaktır ve erken Bronz Çağı geliştirmesinin kapılarını açacaktır.

Age of Empires’da Age of Empires II’de olduğu gibi atlı bir gözetleme birimi ile oyuna başlamadığınız için ev yapması için bıraktığınız işçinin ikinci evi tamamlamasının ardından bu işçiyle sürekli olarak savaş sisini kaldırarak dolaşmanız gerekiyor.

Rakiplerinizin hızlı Tool Age geliştirmesi taktiklerine dikkat edin:

Her ne kadar Bronz Çağı oyunun en önemli dönemlerinden biri olsa da bunun öncesindeki Tool Age eğer hazırlıksız yakalanırsanız sonunuz olabilir. Bu yüzden rakibinizin Tool Age’e geçiş durumuna dikkat etmeniz gerekiyor. Age of Empires’da, Age of Empires II’ye göre savunma seçenekleriniz oldukça kısıtlı kalıyor. Örnek verecek olursak, Town Center binaları Age of Empires’da defansif yapılar olarak kullanılamıyor. Yani bu binalar düşmana saldırmıyor ve köylülerinizi saklayamıyor. Ayrıca Tool Age’e geçmeden önce duvar da inşa edemiyorsunuz.

Bunların yanı sıra ilk oyunda ve doğal olarak Age of Empires: Definitive Edition versiyonunda yapılar ikinci oyuna göre az cana sahip oluyor. Bu nedenle rakibinizin yapacağı erken baltacı baskını oyunu kaybetmenize neden olabilir. Bu baskından kaçınmak için erken gözetleme yapmanız gerekiyor. Rakibinizin Tool Age’e erken geçiş yaptığını ve baltacı birimleri biriktirmeye başladığını fark etmek, size savunma birimleri üretmeniz için zaman sağlayacaktır.

Hangi birimlerin ne tür birimlere karşı güçlü olduğuna dikkat edin:

Her ne kadar seçtiğiniz uygarlığa göre seçenekleriniz limitli olsa da oyunda birbirlerine karşı üstünlük elde eden belli başlı birimler bulunmaktadır. Oyunda dengeler zaman zaman değişse de genel olarak okçular, basit kılıççıları çoğu zaman yener. Hoplite, Phalanx ve Centurion birimleri yanına yaklaşabildikleri her birimi yenebilirler ve savaş arabaları ve atlı okçular oyunda bulunan hemen hemen her birime karşı oldukça üstündürler. Ayrıca amacınız kuşatma yapmaksa doğal olarak kuşatma birimleri ve özellikle okçular yapılara karşı oldukça güçlüdürler.

Sürekli sağ tık yapmak bazen hayat kurtarabilir:

Daha önce de belirttiğimiz gibi Age of Empires: Definitive Edition oyununda, orijinal oyunda olduğu gibi birimlerin hareketleri rotaları bazen sorunlu olabiliyor. Bir yere götürmek için sağ tıklayıp bıraktığınız birimler; birbirlerine ve çeşitli engellere takılıp kalabiliyor ve bu yüzden zaman ve birim kaybı yaşayabiliyorsunuz. Bu nedenle kulağa her ne kadar basit bir taktik gibi gelse de sürekli birimlerinizi bir yere ulaştırmak için sağ tıklamak hayatınızı kurtarabilir.

Tüm bunların doğrultusunda oyunda birimlerinizi bir noktaya götürmek için sağ tıklayıp bırakmamanız gerekiyor. Aksine birimlerinizi sürekli kontrol ederek istediğiniz konuma sürekli sağ tıklayıp zorla götürmeniz faydanıza olacaktır. Ayrıca sürekli tıklayıp belirli bir refleks ve hız kazanmak gemilerinizi de zor durumlardan kurtarmanızda yardımcı olacaktır.

Age of Empires: Definitive Edition taktikleri nelermiş? Yakında baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Age of Empires, yenilenen versiyonu her ne kadar modern bir görünüme sahip olmuş olsa da bazı taktikler hiç değişmiyor. Bu yüzden bir miktar paslanmış bile olsanız eski formunuzu yakalamanız çok uzun sürmeyecektir. Sizler de bildiğiniz ve hâlâ uyguladığınız Age of Empires: Definitive Edition taktiklerini bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.