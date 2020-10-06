Euro Truck Simulator 3 Neden Çıkmıyor?

Simülasyon oyunları denildiğinde herkesin aklına gelen Euro Truck Simulator serisi, serinin son oyunu ETS 2 ile birlikte milyonlarca oyuncuya ulaştı. Bu başarılı oyunun çıkışının ardından 8 yıl geçmesiyle birlikte oyuncular, Euro Truck Simulator 3’ün çıkışıyla ilgili haberler görmek istediler. Ancak yapımcı SCS Software’in yeni bir oyun için masrafa girmesi hiç de mantıklı görünmüyor.

2012’nin Ekim ayında oyun dünyasına sunulan ve o günden bu güne dek popülerliğini katlayarak artıran Euro Truck Simulator 2, bir tır ve tırcılık simülasyonu olarak Steam’deki aktifliğini sürdürüyor. Önümüzdeki haftalarda dolu dolu 8 yılı geride bırakacak olan Euro Truck Simulator 2’nin oyuncuları da bunca yılın ardından SCS Software’in Euro Truck Simulator 3’ü duyurmasını heyecanla bekliyor. Peki ya SCS Software bu konuda ne düşünüyor?

1997’de Çekya’da temelleri atılan SCS Software, tarihinin en çok ses getiren oyunu Euro Truck Simulator 2’ye bir hayli yatırım yapmış durumda. Bu yatırımlara en büyük örnek ise geçtiğimiz yıl bir güncelleme paketiyle getirilen sesli navigasyon ve harita genişletmeleri olarak gösterilebilir.

SCS Software’in Euro Truck Simulator 3’ü duyurmamasının başlıca sebepleri şunlar:

Steam Atölye desteği sayesinde gelişime çok açık,

Oyuncu kitlesinin hâlâ devam eden ilgisi,

Resmi yama ve DLC’lerle güncellenmeye müsait olması,

Oynanış açısından yeterli olması,

Euro Truck Simulator 2 için yapılan lisans anlaşmaları.

Steam Atölye desteği sayesinde gelişime çok açık:

Steam Atölye, yüzlerce oyun için kitleler tarafından içerik üretilmesini mümkün kılıyor. Bu oyunlara Euro Truck Simulator 2 de dahil. Bu yazıyı hazırladığımız zamanda güncel olarak 7.917 adet Steam Atölye içeriği olan Euro Truck Simulator 2, SCS Software’in yeni bir oyuna ihtiyaç olmadığını düşünmesinin ana sebebi olabilir. Bu yazımızda Euro Truck Simulator 2 için ortaya konmuş en iyi modları inceleyebilirsiniz.

Oyuncu kitlesinin hâlâ devam eden ilgisi:

Steam üzerindeki olumlu görüş yüzdesini %96 civarlarında tutmayı başaran Euro Truck Simulator 2, 2019’un ilk yarısında 5.000.000 satış barajını geçti. Buna ek olarak anlık oyuncu sayısı konusunda da iddialı bir biçimde 10.000 oyunculuk bir ortalama el eden başarılı oyun, SCS Software ile birlikte oyuncuların da göz bebeği haline geldi. Oyuncular Euro Truck Simulator 2’yi oynamaktan çok keyif almış olacaklar ki oyun içerisinde mümkün olan hileleri de çokça kullanır oldular. Euro Truck Simulator 2’deki şirketinizi vakit harcamadan büyütmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz. Ya da “ben hileye karşıyım” diyenlerdenseniz bu yazımızdaki tüyolarla doğal gelişiminizi hızlandırabilirsiniz.

Resmi yama ve DLC’lerle güncellenmeye müsait olması:

Yeni bir oyun geliştirmeye harcanarak vaktin çok daha azıyla var olan oyunun eksiklerini kapatmayı görev edinmiş olan SCS Software, hem sorunları çözen hem de oyundaki içerikleri artıran güncellemelerle Euro Truck Simulator 3’e olan ihtiyacı azaltıyor. Tüm güncelleme notlarını tek bir sayfada toplayan SCS Software’in Euro Truck Simulator 2 için hazırladığı güncelleme notları sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Euro Truck Simulator 2’nin DLC’lerine buradan göz atabilirsiniz.

Oynanış açısından yeterli olması:

Euro Truck Simulator 3’ün geliştirme sürecinin başlaması için var olan oyunun oynanış bakımından da yetersiz hale gelmeye başlamış olması gerekli. Euro Truck Simulator 2’nin tüm simülasyon kurulumlarıyla optimize olarak çalıştığını göz önüne aldığımızda ise yeni oyuna yatırım yapmak yerine var olanı güncel tutmak daha mantıklı görünüyor. SCS Software da böyle düşünmüş olacak ki Euro Truck Simulator 3 için bir girişim söz konusu olmadı.

Euro Truck Simulator 2 için yapılan lisans anlaşmaları:

FIFA, NBA gibi spor kulüplerinin lisanslarını alarak oyunlarına aktaran oyunlar gibi Euro Truck Simulator tipi oyunlar da araç üreticilerinin lisanslarını almak durumundalar. Euro Truck Simulator 2’de alınmış olan lisansların Euro Truck Simulator 3’e taşınması için her bir marka ile yeniden anlaşma sağlanması gerekiyor. Bu da SCS Software için oldukça maliyetli bir girişim. Euro Truck Simulator 2’nin başarısı sürerken SCS Software’in böyle bir masrafa girişmesi hiç de olası değil.