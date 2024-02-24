Bilgisayarda bir neslin yüzlerce saatini gömdüğü Age of Empires serisi mobildeki sevenleriyle buluşuyor.

Strateji oyunu dendiğinde akla gelen ilk yapımlardan olan Age of Empires serisi, özellikle de ikinci ve dördüncü oyunuyla oyuncuların kalbinde kendine yer kazanmıştı. Hâlâ da kendine sadık kitlesiyle hız kesmeden yoluna devam ediyor. Zira çoğumuz unutmuş olabilir fakat seri, battle royale akımını bile oyununa katmıştı.

Şimdiyse sevilen serimiz, mobil oyuncularla buluşuyor. Aslında bu haber pek de yeni sayılmaz fakat daha yeni yayımlanan oynanış fragmanına kadar Age of Empires Mobile hakkında bir fikrimiz yoktu. Lafı fazla uzatmadan gelin fragmana ve oyun detaylarına bakalım.

Age of Empires Mobile fragmanı:

Tahmin edebileceğimiz üzere bu oyun, bilgisayardaki Age of Empires deneyimini mobile taşımayı amaçlıyor. Gördüğümüz kadarıyla Fransa, Roma, Çin ve Bizans imparatorluklarına hayat verebiliyoruz. Friedrich Barbarossa, Kraliçe Sheba gibi önemli isimlere liderlik edeceğimiz oyun, zengin bir strateji deneyimini göz alıcı grafiklerle sunacağını belirtiyor.

Aynı anda yüzlerce oyuncuyu barındıracak geniş çaplı savaşları mümkün kılacak Age of Empires Mobile; savaş öncesi planlama ve diğer oyuncularla bire bir kapışabileceğiniz modlar gibi ek özellikleri de barındıracak. Söz konusu yapım hem geliştiricileri hem de oyuncuları heyecanlandırmış durumda.

Ön kayıt ödülleri ise şu şekilde:

Google Play üzerinden ön kayıt için buraya tıklayabilirsiniz.

Bilgisayardaki deneyimi mobilde de aynı zevkle sunup sunamayacağını hep birlikte göreceğiz. Sizce Age of Empires Mobile, sağda solda reklamını gördüğümüz oyunlardan bizi kurtarabilecek mi?