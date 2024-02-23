Mobil cihazlarda oynaması en keyif veren oyun türlerinin başında hiç şüphesiz strateji oyunları geliyor. Listemizdeki strateji oyunları, diğer yüksek grafikli oyunlar gibi telefonunuzun ısınmasına genelde sebep olmuyor. Apple Arcade üyeliği sahibiyseniz ve strateji türündeki oyunları seviyorsanız bu liste tam size göre!

Günümüzde iyiden iyiye popüler olan Apple Arcade programı, sunduğu geniş oyun yelpazesiyle mobil oyun severler için bulunmaz bir nimet. Arcade kütüphanesinin geniş oyun yelpazesinde yer alan en ilgi çekici 10 strateji oyununa sizler için bu içeriğimizde yer verdik. Sizler de tüm bu oyunların tadını çıkarmak için buraya tıklayarak Apple Arcade'e üye olabilirsiniz.

Kıyamet sonrası hayatta kalma deneyimini yaşamak isteyenlere: Overland

Yeşil çimenlerin solduğu, gökyüzünün kızıla döndüğü bu kasvetli dünyada amacımız başarılı stratejiler uygulayarak hayatta kalmak.

İzometrik bakış açısı ile oynanan sevimli grafiklere sahip Overland, Apple Arcade kütüphanesinde türün sevenlerini bekleyen oyunlar arasında.

Klasik bir deste oluşturma oyunu gibi görünen ancak bundan çok daha fazlası olan: Slay the Spire+

Yılların eskitemediği masa oyunları konseptini telefonlarımıza taşıyan Slay the Spire+, her yeni başlangıçta yeni haritalar sunarak oynanışı tekdüzelikten çıkarmayı başarıyor.

Toplam 4 sınıfın bulunduğu ve 12 kartlık bir deste ile oynadığımız bu oyun, Apple Arcade üyelerinin mutlaka oynaması gereken oyunların başında geliyor.

Hızlı oynanışa sahip, aksiyon unsurları içeren gerçek zamanlı strateji oyunu: Iron Marines+

20 yılı aşkın süre önce çıkmış StarCraft'ı beğendiyseniz, bu oyuna bayılacaksınız! Hikâyesi derin olmasa da 50'den fazla yükseltme sunan teknoloji yetenek ağacı ve silah çeşitliliğiyle Iron Marines+'da eğlenceli saatler geçirebilirsiniz.

Mobil platformdaki en başarılı gerçek zamanlı strateji oyunlarından biri olan Iron Marines+, Apple Arcade kütüphanesinden erişilebilir oyunlar arasında yer alıyor.

Şehirlerin yol yapısını ve trafiğini yönettiğimiz, kafa dağıtmalık strateji oyunu: Mini Motorways

Basit oynanış mekaniği ve sıkıcı olmayan yapısıyla Mini Motorways, çalışanların evlerinden araçlarıyla sevkiyat konumlarına trafik oluşmadan gitmelerini sağladığımız minimalist bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Oyun içinde 7 günde bir seviye tamamlanıyor ve ödül olarak kavşak, köprü gibi ek yapılar elde ediyoruz. Bu tatlı oyuna da Apple Arcade kütüphanesinden ulaşmak mümkün, türü seviyorsanız mutlaka bir şans vermenizi öneririz.

Ekibimizdeki tüm üyeleri sıra tabanlı kontrol ettiğimiz bilim kurgu strateji oyunu: Spaceland

Bilim kurgu temasının ve sıra tabanlı strateji türünün birleşimi olan Spaceland, mobil cihazlarımızda adeta taşınabilir bir XCOM deneyimi sunuyor.

Normal strateji oyunlarına nazaran defanstan çok saldırının yapıldığı bu oyunda aksiyonu dibine kadar yaşayacaksınız. Türün sevmeyenlerinin bile seveceğini düşündüğümüz bu oyunu Apple Arcade üyeliğinizle oynayabilirsiniz.

Yılların eskitemediği, günümüzde hâlâ çok sevilen kule savunma oyunu: Bloons TD 6+

Yıllar önce sosyal medya platformlarındaki oyun kısmından tanıdığımız, renkli grafikleri ve eğlenceli mekanikleriyle Bloons TD 6+, kulelerimizi savunmamız için mobil cihazlarımızda.

Geçmişte türlü türlü stratejilerle saatlerce balon patlattığımız bu sevimli oyuna, listemizdeki diğer oyunlar gibi Apple Arcade kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Dengeli zorluk seviyeleri sayesinde her kesimden oyuncuya hitap eden: Kingdom Rush Frontiers TD+

Çizgi filmleri anımsatan sanat tasarımıyla Kingdom Rush Frontiers TD+, karakter çeşitliliği konusunda oldukça cömert. 16 karakter seçebildiğimiz bu oyunda, ilk başta bazı karakterle ulaşamıyor, oyunun final bölümünü bitirdikten sonra bu karakterleri seçebiliyoruz.

Yalnızca iPhone ile sınırlı kalmayıp diğer Apple marka cihazlarla da çapraz platform olarak oynanabilen bu oyun da Apple Arcade kütüphanesinde türün sevenleri için yerini almış durumda.

Metro hatlarının nasıl inşa edildiğini merak ediyorsanız, tam size göre bir oyunumuz var: Mini Metro+

Yukarıda bahsettiğimiz Mini Motorways'in yapımcılarının elinden çıkan aynı oynanış mekaniğine sahip Mini Metro'da, insanların çoğunlukla beklediği yerlere metro istasyonları ve metro hatları inşa ediyoruz.

Boş zamanlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bu çerezlik oyunu Apple Arcade üyeliğiniz varsa kesinlikle tavsiye ediyoruz.

Sevimli grafikleri ve oynanış çeşitliliği ile sıradışı bir çiftlik oyunu: Wylde Flowers

Derin olmayan ancak oldukça tatlı bir hikâyeye sahip olan Wylde Flowers, Stardew Valley'in görsel ve mekaniksel olarak çok daha gelişmiş versiyonu desek yalan olmaz.

Ana karakterimizin bir cadı olması nedeniyle sihir de yapabildiğimiz bu sevimli çiftlik oyununu, Apple Arcade ile oynayarak saatlerin nasıl geçtiğini anlamadan eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Küçük insanların bulunduğu küçük bir kasaba kurma oyunu: Outlanders

Huzuru oyunlarda arayıp bulamayanlardansanız kesinlikle Outlanders'a göz atmalısınız. Türkçe dil desteği bulunan bu oyunun vermek istediği mesaj adeta bir ders niteliğinde.

Basitçe bir şehir kurma ve yönetme oyunu olan bu oyunda asıl amacımız bir şehir inşa etmekten çok halkımızı refaha kavuşturmak ve mutlu etmek. Bu sevimli oyun ilginizi çektiyse Apple Arcade üzerinden bir şans vermenizi tavsiye ederiz.

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