OpenAI'ın Yeni Aracı Tanıtıldı: “AgentKit” ile Dakikalar İçinde Yapay Zeka Ajanları Üretebileceksiniz

OpenAI, bu akşam gerçekleştirdiği Dev Day etkinliğinde şirketin yeni aracı AgentKit'i tanıttı. Peki bu yeni araç ile neler yapılabiliyor?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, Sam Altman’ın Dev Day etkinliğinde duyurduğu AgentKit adlı yeni aracıyla geliştiricilere yepyeni bir yapay zekâ özelliği sunuyor. Sam Altman, AgentKit’in “prototipten üretime kadar ajan geliştirme sürecini hızlandıran eksiksiz bir araç seti” olduğunu belirtiyor.

Yeni araç, yapay zekâ ajanlarını daha hızlı ve zahmetsiz biçimde oluşturmayı sağlayarak, OpenAI’ı otonom ajan geliştirme yarışında rakiplerine karşı öne çıkarmış durumda. Ayrıca ChatGPT içine doğrudan uygulama geliştirme özelliğinin de eklendiğinin tanıtıldığı etkinlikte, haftalık 800 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşıldığı da açıklandı.

AgentKit ile Canva tarzı görsel arayüzle ajan oluşturulabiliyor

AgentKit’in öne çıkan özelliklerinden biri olan Agent Builder, “Canva gibi” sürükle-bırak tarzında görsel bir arayüzle ajan oluşturmanızı sağlıyor. Buna ek olarak ChatKit ile geliştiriciler, kendi markalarına özel sohbet arayüzlerini kolayca entegre edebiliyor.

Pakette ayrıca Evals for Agents aracıyla performans değerlendirmeleri, otomatik prompt optimizasyonu ve dış modellerle test imkânı da sunuluyor. OpenAI mühendisi Christina Huang’ın etkinlikte yalnızca sekiz dakikada iki ajan oluşturması da aracın kullanım kolaylığını gözler önüne sermiş durumda.

Beta durumu ve erişim

Agent Builder hâlâ beta aşamasında. Connector Registry (bağlayıcı kayıt defteri) ise API, ChatGPT Enterprise ve Eğitim / Edu müşterilerine beta olarak açılıyor.

Fiyatlandırma & erişilebilirlik

ChatKit ve yeni Evals özellikleri (performans değerlendirme araçları) tüm geliştiricilere sunuluyor. Agent Builder ve Connector Registry ise sınırlı beta erişimiyle başlayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka

