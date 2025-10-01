Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

ChatGPT'ye Ebeveyn Denetimlerinin Gelişi Kullanıcıları Küpe Bindirdi: "Bize Yetişkin Gibi Davranın"

ChatGPT'ye eklenen ebeveyn denetimlerinin ardından normal kullanıcılar hassas konularda otomatik olarak farklı modele yönlendirilmeleri sonucu OpenAI'a ateş püskürdü.

ChatGPT'ye Ebeveyn Denetimlerinin Gelişi Kullanıcıları Küpe Bindirdi: "Bize Yetişkin Gibi Davranın"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, genç kullanıcıların güvenliğini artırmak için ChatGPT ve Sora 2’ye ebeveyn kontrolleri ekledi. Hatırlayacağınız üzere ChatGPT yüzünden intihara sürüklendiği iddia edilen 16 yaşındaki Adam Raine’in ölümünün ardından gelen dava süreci sonrası bu kararların alınması gerektiği kanısına varılmıştı. Şimdi ise normal kullanıcılar bu durumdan hoşnut değil.

Yeni özelliklerle ebeveynler, gençlerin ChatGPT’deki bazı özelliklerini kısıtlayabilecek, kullanım saatlerini sınırlayabilecek ve güvenlik risklerinde uyarı alabilecek ancak tartışmalı nokta şu: OpenAI, gençlerin gizliliğini korumak amacıyla ebeveynlere sohbet kayıtlarını sunmayacak, yalnızca ciddi risk durumlarında bilgi paylaşacak. Tam da durum sebebiyle bazı aileler, OpenAI'ın yeteri kadar şeffaf olmadığını düşünüyor.

Hassas konularda otomatik olarak model değişiyor

Öte yandan yetişkin kullanıcılar da tepkili. ChatGPT’nin hassas konuları otomatik olarak farklı bir modele yönlendirmesi ve kimlik doğrulaması yapması, bazı kullanıcılar tarafından “zorunlu sansür” olarak görülüyor. “Çocuk değiliz, bize yetişkin gibi davranın.” diyen kullanıcılar, özellikle ücretli aboneliklerde kendi seçimlerini yapma hakkının kısıtlandığını savunuyor.

Uzmanlar ise OpenAI’ın adımlarını başlangıç açısından "iyi" olarak nitelese de çok daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtiyor.

ChatGPT'nin Yeni Alışveriş Özelliği Tanıtıldı: Siz İsteyin, Yapay Zeka Alsın ChatGPT'nin Yeni Alışveriş Özelliği Tanıtıldı: Siz İsteyin, Yapay Zeka Alsın
Anne Babalar Müjde: Çocuğunuzun ChatGPT'yi Nasıl Kullanacağını Siz Belirleyeceksiniz! Anne Babalar Müjde: Çocuğunuzun ChatGPT'yi Nasıl Kullanacağını Siz Belirleyeceksiniz!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Mazda, Ultra Yakışıklı Elektrikli SUV Modelini Tanıttı: EZ-60

Mazda, Ultra Yakışıklı Elektrikli SUV Modelini Tanıttı: EZ-60

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim