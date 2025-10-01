ChatGPT'ye Ebeveyn Denetimlerinin Gelişi Kullanıcıları Küpe Bindirdi: "Bize Yetişkin Gibi Davranın"

ChatGPT'ye eklenen ebeveyn denetimlerinin ardından normal kullanıcılar hassas konularda otomatik olarak farklı modele yönlendirilmeleri sonucu OpenAI'a ateş püskürdü.

OpenAI, genç kullanıcıların güvenliğini artırmak için ChatGPT ve Sora 2’ye ebeveyn kontrolleri ekledi. Hatırlayacağınız üzere ChatGPT yüzünden intihara sürüklendiği iddia edilen 16 yaşındaki Adam Raine’in ölümünün ardından gelen dava süreci sonrası bu kararların alınması gerektiği kanısına varılmıştı. Şimdi ise normal kullanıcılar bu durumdan hoşnut değil.

Yeni özelliklerle ebeveynler, gençlerin ChatGPT’deki bazı özelliklerini kısıtlayabilecek, kullanım saatlerini sınırlayabilecek ve güvenlik risklerinde uyarı alabilecek ancak tartışmalı nokta şu: OpenAI, gençlerin gizliliğini korumak amacıyla ebeveynlere sohbet kayıtlarını sunmayacak, yalnızca ciddi risk durumlarında bilgi paylaşacak. Tam da durum sebebiyle bazı aileler, OpenAI'ın yeteri kadar şeffaf olmadığını düşünüyor.

Hassas konularda otomatik olarak model değişiyor

Öte yandan yetişkin kullanıcılar da tepkili. ChatGPT’nin hassas konuları otomatik olarak farklı bir modele yönlendirmesi ve kimlik doğrulaması yapması, bazı kullanıcılar tarafından “zorunlu sansür” olarak görülüyor. “Çocuk değiliz, bize yetişkin gibi davranın.” diyen kullanıcılar, özellikle ücretli aboneliklerde kendi seçimlerini yapma hakkının kısıtlandığını savunuyor.

Uzmanlar ise OpenAI’ın adımlarını başlangıç açısından "iyi" olarak nitelese de çok daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.