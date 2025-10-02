OpenAI Resmen Duyurdu: ChatGPT'nin Çipleri ve Belleği Samsung'a Emanet

Samsung ve OpenAI, yeni bir stratejik ortaklığa imza attı. Şirketler, uzmanlıkları kapsamında küresel yapay zekâ altyapısının gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

Samsung, OpenAI ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Bu yeni iş birliği kapsamında şirketler küresel yapay zekâ altyapısının gelişimini hızlandırmayı hedefliyor. Samsung, OpenAI’a yüksek performanslı ve enerji verimli yarı iletken çözümleri sunarak ChatGPT’nin artan bellek ihtiyacını karşılayacak. Şirket, OpenAI’ın ayda 900 bin DRAM wafer’a ulaşması beklenen talebini kendi güçlü üretim kapasitesiyle destekleyecek.

Anlaşmaya göre Samsung, yalnızca donanım desteğiyle sınırlı kalmıyor; gelişmiş çip paketleme ve bellek-sistem entegrasyonu alanındaki uzmanlığıyla da OpenAI’a özel çözümler sağlayacak. Böylece yapay zekâ altyapılarında hız, verimlilik ve ölçeklenebilirlik önemli ölçüde artırılacak.

OpenAI'ın donanımdan yazılıma pek çok ihtiyacı Samsung'dan karşılanacak

Samsung SDS, OpenAI ile birlikte geleceğin veri merkezlerini tasarlayacak. Şirket, Stargate AI veri merkezlerinin kurulumu, yönetimi ve danışmanlığında rol alırken, aynı zamanda Kore’de OpenAI’ın resmî yeniden satıcısı oldu. Bu sayede yerel şirketler, ChatGPT Enterprise avantajlarına daha kolay erişebilecek.

Bununla birlikte Samsung C&T ve Samsung Heavy Industries ise karada alan sıkıntısını ortadan kaldıracak ve daha düşük soğutma maliyetiyle çevreci bir alternatif sunacak yüzen veri merkezleri üzerinde çalışıyor.

