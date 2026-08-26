İkinci el piyasasında, normal satış fiyatının çok altında bir otomobil karşınıza çıkabilir. İlana bakınca genelde şu meşhur cümleyle karşılaşırsınız: “Ağır hasar kaydı mevcut.” Peki ağır hasar kayıtlı araçlar, cazip fiyatlarına rağmen alınır mı? Alırken nelere dikkat etmek gerekir?

Piyasanın oldukça altında olan cazip fiyatına bakarak hasarlı bir araç almak, sizi ilerleyen süreçlerde ciddi masraflara sokabilir.

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Ancak her hasar kayıtlı aracın durumu aynı olmadığından “Kesinlikle alınamaz” demek de doğru bir yaklaşım olmaz. Dolayısıyla ağır hasar kayıtlı araç alınır mı sorusuna net bir cevap vermek için bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

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Ağır hasarlı araç nedir?

Hasarlı bir araç alırken dikkat edilmesi gerekenlerden önce hangi araçların bu kategoriye girdiğine bakalım.

“Ağır hasarlı” ifadesi, çekme belgesiyle trafikten çekilen veya hurda belgesiyle perte ayrılan araçları ifade ediyor. Dolayısıyla “ağır hasar kaydı” ifadeli araçlar için de ciddi bir hasar sürecinden geçtiğini söyleyebiliriz.

Ancak burada alınan hasarı da göz önünde bulundurmak gerek. Çünkü her hasar kayıtlı araç, kullanılamaz olarak değerlendirilemez. Örneğin yapısal ve aracın iskeletinde meydana gelen hasarların yanında sürüş güvenliğini ve mekanik performansını etkilemeyen yüzeysel hasarlar, bu kategoriye her zaman girmeyebilir.

Ağır hasar kayıtlı bir araç alınır mı?

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Kısacası evet,** ağır hasarlı bir araç alınabilir.** Ancak bahsettiğimiz gibi, bu noktada aracın hasarına bakılmalı ve birkaç noktaya dikkat edilmelidir.

Öncelikli olarak aracın satış fiyatı, hasar geçmişi ve güncel durumu değerlendirilmelidir. Sırf emsallerinden ucuz olduğu için ağır hasarlı bir otomobile yönelmek doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü onarımda kullanılan parçaların kalitesi, işçiliği ve aracın mekanik durumu bilinmiyorsa, satın aldıktan sonra ortaya çıkabilecek masraflar fiyat avantajını ortadan kaldırır.

1- Hasarın detayları öğrenilmeli

Eğer ağır hasarlı bir araç almayı düşünüyorsanız ilk olarak hasarın nerede meydana geldiğini öğrenmeniz gerekir. Kapı, tampon veya çamurluk gibi görece daha kolay değiştirilebilen parçalarla; şasi, direk, podye ve güvenlik sistemlerinin hasar görmesi aynı anlama gelmeza.

Bu yüzden sadece hasar kaydının maliyetine odaklanmak yerine niteliğine ve aracın işlem gören parçalarına bakmak, sağlıklı bir karar vermenizde etkili olabilir.

2- Hasar kaydı mutlaka sorgulanmalı

Satın almadan önce SBM'nin hasar ve poliçe bilgileri sorgulama kısmından bu hasar kaydı mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca e-Devlet üzerinden de trafik, kasko poliçe ve hasar bilgilerine ulaşmak mümkün.

Sorgulamanın ardından toplam hasar tutarı, kazanın ne zaman gerçekleştiği ve eksper raporu gibi kritik bilgiler de incelenmelidir.

3- Ekspertiz raporu atlanmamalı

Ekspertiz raporu, pazarlık yapıldıktan sonra değil önce bakılması gereken bir karar mekanizmalarındandır. Araç, mümkünse satıcının önerdiği yere değil; bağımsız ve güvenilir bir ekspertiz merkezine kontrol ettirilmelidir. Burada kaporta ve boya ölçümünün yanında mekanik aksamı, yürüyen aksamı, elektronik sistemleri ve güvenlik ekipmanları da birlikte incelenmelidir.

Özellikle şasi, podye, direkler ve diğer aracın taşıyıcı bölümlerinde yapılan işlemler; aracın güvenli sürüş sağlaması açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu bölgelerdeki onarım ve düzeltme işlemlerini tespit edip işlemlerin nasıl yapıldığı, kimin yaptığı gibi noktalar da profesyonel bir ekspertiz eşliğinde raporlanmalıdır.

4- Airbag ve güvenlik sistemleri kontrol edilmeli

Kazadan sonra sadece kaporta parçaları değil, aracın güvenlik sistemleri de ciddi zarar görebilir. Bu yüzden özellikle bu tür araçlarda airbagler öncelikli kontrol edilmelidir.

Daha önce airbaglerin açılıp açılmadığı, değiştirildiyse hangi parçaların kullanıldığı ve emniyet kemeri sistemlerinde işlem yapılıp yapılmadığına dikkat edilmelidir. Ayrıca güvenlik sistemlerindeki sorunlar, aracı kullanırken fark edilmeyebilir. Bu yüzden elektronik arıza kayıtlarının da kontrol edilmesi sağlıklı olur.

Ağır hasar kayıtlı bir araç almanın riskleri neler?

Böyle bir araç almanın en büyük riski, geçirdiği hasarın ne kadar büyük olduğunu tam olarak bilmemektir. Üstelik hatalı bir onarım yapılmışsa ilerleyen dönemlerde bu durum, ne yazık ki yeni masraflara da kapı aralar.

Öte yandan ikinci el araç piyasasında aracın ağır hasarlı olması, elden çıkarırken de değerini düşürür. Otomobil konusunda yeterli bilgiye sahip olmayanların yalnızca uygun fiyat sebebiyle hasarlı araçlara yönelmeleri, bu anlamda riskli bir tercih olabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Hasar kaydı ve hasar bilgileri

Eksper raporu

Motor ve şanzımanın durumu

Şasi, podye ve direklerde işlem olup olmadığı

Airbag ve emniyet kemeri sistemleri

Yürüyen aksam ve süspansiyon

Değişen ve onarılan parçalar

Servis, bakım ve onarım raporları

Aracın güncel piyasa değeri

İleride satarken oluşabilecek değer kaybı

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra ekspertiz raporu olumlu olsa dahi araçla mutlaka kısa bir test sürüşü yapılmalıdır. Bu sayede herhangi aksamında bir sorun olup olmadığı daha rahat anlaşılır.

Sonuç: Ağır hasarlı araç alınır mı?

Evet, ağır hasarlı bir araç alınabilir. Ama bu durumda sadece cazip fiyatına aldanmamak gerekir. Hasarın niteliği, geçmişi, nerede ve nasıl olduğu, onarımın nasıl gerçekleştiği gibi kritik noktalar, değerlendirme aşamasında mutlaka öğrenilmelidir.

Fakat yine de ağır hasar kaydının her zaman “bu araç alınmaz” anlamına gelmediğini belirtmemizde fayda var.