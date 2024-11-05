Tarihte İlk Kez Tahtadan Bir Uydu Uzaya Fırlatıldı

Ahşaptan yapılan bir uydu, tarihte ilk defa uzaya fırlatıldı. Uydunun amacı ise ahşabın uzaya uygun olup olmadığını anlamak.

İnsanlık tarihi boyunca uzak mesafeleri keşfetmekte ahşabın özel bir rolü oldu: Tekerlekler, at arabaları, kalyonlar, kadırgalar… Bilim insanları şimdi ahşabın uzay şartları için yeterince dayanıklı olup olmadığını anlamak üzere geliştirdikleri tahta bir uyduyu uzaya fırlattı.

LignoSat adlı ahşap uydu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen SpaceX görevinde uzaya fırlatıldı. Gezegenimizden yaklaşık 400 kilometre yüksekte yörüngeye oturacak olan uydu, altı ay boyunca uzay şartlarının ahşaba etkisinin ortaya çıkarılması amacıyla gözlemlenecek. Gözlemleme çalışmaları için ise uydunun üzerindeki enstrümanlar kullanılacak.

Proje 2020'de başlamıştı

Kyoto Üniversitesi araştırmacıları ve ahşap şirketi Sumitomo Forestry tarafından 2020 yılında başlatılan projede "uzay ahşabı" geliştirmek için çalışmalar yapmak üzere bir araya gelmişti. 2022 yılında da geliştirilen ilk ahşap örnekleri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 240 gün boyunca testlere tabi tutulmuştu. Bu çalışmada Hoonoki adlı bir tür manolya ağacı kullanılmıştı.

Kyoto Üniversitesi'nden Profesör ve Astronot Takao Doi, "Kendi üretebileceğimiz bir malzeme olan ahşap ile evler inşa edebilir, uzayda sonsuza dek yaşayıp çalışabiliriz" ifadesini kullandı. Doi, ahşabın kullanılabilirliğini kanıtladıklarında SpaceX'e teklif sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Doi'nin ekibi, ahşap uyduların atmosfere yeniden giriş aşamasında da alüminyum oksit parçalar salınmasına neden olmuyor. Ekip, 50 yıl içerisinde Ay'da ve Mars'ta ahşap evler inşa edilebilmesi için ağaç yetiştirmeyi amaçlıyor.