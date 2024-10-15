SpaceX, Starship'in pazar günkü 5. uçuş testinden yeni görüntüler yayımladı. Hayran bırakıcı görüntüler, "çöp şiş" olarak nitelendirilen fırlatma rampasına yerleştirilmiş kolların Super Heavy iticisinin nasıl havada yakalandığını gözler önüne seriyor.

SpaceX, tekrar bizi aya götürecek yeniden kullanılabilir devasa uzay aracı Starship’in 5. uçuş testini pazar günü gerçekleştirmişti. Bizim de size anbean aktardığımız bu test, başarılı olurken tarihe geçecek bir şeye de imza atmıştı. Öyle ki şirket, Starship’in iticisi olarak görev yapan ilk aşaması “Super Heavy”i havada yakalamayı başardı.

Starship’in iticisi Super Heavy, fırlatıldıktan kısa bir süre sonra gemiden ayrıldı. Bunun ardından da ABD’nin Texas eyaletindeki Starbase üssünde bulunan fırlatma rampasına kendi kendine geri döndü. Starship’in ana bölümü ise başarılı bir şekilde Hint Okyanusu’una yumuşak iniş yaptı.

Mechazilla isimli kollar, Super Heavy'yi havada yakaladı

Super Heavy, Starship’ten ayrıldıktan sonra fırlatma rampasına iniş yaptı. İtici, yaklaştıktan sonra 3 motorunun yardımıyla rampaya inişini ayarladı. Bunun ardından da rampaya yerleştirilen ve şirket tarafından “çöp şiş” olarak da nitelendirilen “Mechazilla” isimli kollar, onu havada yakalamayı başardı.

Herkesin ağzıını açık bırakan bu başarılı test, insanlığın mühendislik konusunda nerelere geldiğinin bir göstergesiydi. Daha da büyüleyici olan şey ise SpaceX’in bunu ilk denemede başarmasıydı. Test, şirketin rakiplerinden ne kadar önde olduğunu bir kez daha gösterdi.

Tabii neden böyle bir şeye ihtiyaç var diyor olabilirsiniz. Şirket neden Falcon 9 gibi direkt ayaklarının üzerine inen bir sistem yerine bunu deniyor? Nedenleri ise çok basit. Direkt yere inişte oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak bunlardan biri. Bir diğeri ise iniş takımlarını kaldırarak aracın ağırlığını azaltmak ve yük kapasitesini artırmak. Aynı zamanda daha hızlı bir şekilde yeniden kullanılabilmesini de sağlamak.

Şimdi ise şirket ve testi izleyen uzay meraklılarından Super Heavy’nin tarihe geçen anlarını içeren yeni görüntüler geldi. Biz de her izlediğinizde hayran bırakıcı etkiye sahip bu videoları sizler için derledik.

Super Heavy böyle havada yakalandı

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Kuleden çekilen bu görüntü, ne kadar zorlu bir işin başarıldığını gözler önüne seriyor

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Rampadan çekilen başka bir görüntü

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Super Heavy'nin üzerindeki kameralardan çekilen iniş anları

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Testi uzaktan izleyenler tarafından çekilen iniş anları

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