Yoğun nüfuslu bir ahtapot topluluğu, normal şartlarda hiç olmaması gereken bir bölgeyi yaşam alanı olarak kabul etmiş ve bu onların bu davranışı, bilim insanlarını heyecanlandırmıştı.



Ancak bunun sebebi neydi? Ahtapotlar neden özellikle bu bölgede toplanıyordu?

Onlar için Pasifik Okyanusu bölgesini farklı kılan neydi?

Pasifik Okyanusu’nun yaklaşık 3 km altında yer alan bir ahtapot bahçesinin keşfi, bilim insanlarını hayrete düşürdü.

Çünkü bu bölgeye tesadüfi bir dalış gerçekleştiren dalgıçlar, birbiri ile kümelenmiş ve sayıca fazla olan ahtapotlara rastladı. Öyle ki bu bölgede, tahmini olarak 20.000 Muusoctopus robustus ahtapotu vardı.

Şüphesiz onlar, bu bölgeyi bir yaşam ve üreme alanı hâline getirmişti. Devamında, Monterey Körfezi Akvaryum Araştırma Ensitütüsü’nde görev yapan Jim Barry liderliğindeki bir ekip de dişilerin bu ahtapot bahçesindeki yavrularını, 2 yıla yakın kuluçkada tuttuklarını fark etti.

Ahtapotların neden bu bölgeyi bir yaşam ve üreme alanı hâline getirdiklerinin sebebi ise araştırmacılara göre, bölgenin sahip olduğu ısı ile ilişkiliydi.

Yine bu bölgede çeşitli ahtapot yuvaları, kaya duvarlarında yaşayan ve oralara yumurtalarını bırakan çok sayıda ahtapot vardı.

Öte yandan aslında ahtapotların kuluçka dönemlerinin, şimdiye dek çok daha uzun süreli olduğu biliniyordu. Yani derin deniz ahtapotlarının yavrularını dünyaya getirmesi normal şartlarda 4 yıl sürüyordu ancak ahtapot bahçesinde bu süre 2 yıla geriliyordu.

Çalışmalara göre de daha hızlı bir kuluçka ve doğum süreci, ahtapotların çeşitli tehditlere maruz kalma ve hastalıklara yakalanma olasılıklarını azalttığı için bir üreme avantajı sunuyordu.

Yani ahtapotların bu bölgeyi yaşam ve üreme alanı olarak kabul etmesinin mantıklı bir sebebi vardı. Burada çok daha güvendelerdi. Ayrıca yavrularını kısa bir zaman dilimi içinde dünyaya getirebiliyor ve daha sağlıklı yaşama fırsatına sahip oluyorlardı.

İlginizi çekebilecek benzer içeriklerimiz: