Bir ressam olarak tasarlanan insansı robot Ai-Da'nın çizdiği bir portre, rekor fiyata alıcı buldu. Yetkililer, böyle bir durumun ilk kez yaşandığını açıkladılar. Peki o tablo neydi?

İnsansı robotlar, yavaş yavaş hayatımızın bir gerçiği hâline gelmeyi başladılar. Bu bağlamda; kimi insansı robotlar günlük yaşantımızda yardımcı olarak kullanılırken kimileri ise daha farklı amaçlara hizmet edebiliyor. Mesela "Ai-Da". Bu insansı robot, bir sanatçı olarak hizmet veriyor. Ai-Da, son dönemlerin en başarılı ressamlarından bir tanesi.

Şimdiyse bu insansı robotun çizdiği bir tabloyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ai-Da'nın çizdiği İngiliz matematikçi Alan Turing'in portresi, rekor fiyata alıcı buldu. Londra'da hizmet veren Sotheby's isimli müzayede evinde başlatılan açık artırma, tüm beklentileri alt üst etti.

İnsansı robotun çizdiği portre, 1,32 milyon dolara satıldı

Sotheby's Müzayede Evi, yukarıda gördüğünüz "A.I. God" isimli tablo için 180 bin dolarlık beklenti içerisindeydi. Ancak açık artırma, 1,32 milyon dolarlık (yaklaşık 45 milyon TL) fiyatla sonuçlandı. Sotheby's yetkilileri, tabloyu kimin aldığına ilişkin bir açıklama yapmadılar.

Bu açık artırmanın sektörün kendisi açısından da önemli olduğunu söyleyelim. Sotheby's tarafından yapılan açıklamaya göre tarihte ilk kez, bir insansı robot tarafından çizilen bir tablo açık artırmaya çıkarılmıştı.