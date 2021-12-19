AI Dungeon'ın Yaratıcısından Yapay Zekalı Platform Geliyor

İçerik oluşturmak için yapay zeka kullanan, tek oyunculu ve çok oyunculu ücretsiz bir metin macera oyunu olan AI Dungeon’ın geliştiricisinden, yapay zeka destekli yeni bir oyun platformu geliyor. Voyage isimli platformun kapalı betası, geçtiğimiz cuma günü duyuruldu.

OpenAI'nin GPT-2 ve GPT-3 metin oluşturma algoritmaları tarafından desteklenen AI Dungeon'ın ardındaki isim olan Latitude'dan, Voyage adlı yapay zeka destekli yeni bir oyun platformu geliyor. Bir üniversite hackathon projesiyle başlayan, ancak nihayetinde diğer insanların eğitimli AI modellerini kullanarak kendi oyunlarını yaratmalarına yardımcı olmayı uman şirket, bir sonraki adımının kapalı betasını duyurarak, mevcut AI Dungeon kullanıcıları için bir bekleme listesi açtı.

Latitude CEO'su Nick Walton, Voyage'ı Latitude için doğal bir evrim olarak tanımlıyor. Daha yapılandırılmış oyunlara sahip olan Voyage’da, bir krallığın hükümdarı olduğunuz ve danışmanlarınız için serbest biçimli metin komutları girdiğiniz, ardından başarı puanlarına yansıyan sonucu gördüğünüz Medieval Problems adlı Reigns'den ilham alan deneysel bir oyun bulunuyor ve her ne kadar AI Dungeon'a çok benzese de yapmanız gerekenler için daha net bir çerçeveye ve başarıyı değerlendirmek için daha iyi bir sisteme de sahip. Diğer bir yandan platformda bulunan Pixel This ise kişinin bir cümle yazması ve yapay zekanın bu cümlenin pikselli bir resmini oluşturması sonrası başka bir oyuncunun resmin ne olduğunu tahmin etmesi şeklinde oynanan bir parti oyunu olarak öne çıkıyor.

Şirket, platforma oyun oluşturma araçları eklemeyi hedefliyor

Şirketin asıl hedef ise Voyage'a sadece oyun değil, oyun oluşturma araçları da eklemek. Walton, bu konuya dair olarak "Uzun vadeli vizyonumuz, içerik oluşturucuların mevcut deneyimlerin olmadığı şekilde dinamik ve canlı şeyler yapmalarını ve ayrıca geçmişte yüz kişilik stüdyolara ihtiyaç duyulan şeyleri yaratabilmelerini sağlamak" ifadelerini kullanıyor.

Şirketin henüz bunun için kesin bir planı olmasa da, Latitude gelecek yılın ilk yarısını sistem üzerinde çalışarak geçirmeyi planlıyor. Buna ek olarak yaratıcı araçlar, Voyage'ın uzun vadeli bir iş planı bulmasına da yardımcı olabilir gibi duruyor. AI Dungeon şu anda GPT-2 tarafından desteklenen ve daha yüksek kaliteli GPT-3 algoritmasına erişim için abonelik tabanlı bir dizi özellik için ücretsiz olsa da Voyage betasının ardından Latitude, bunun için de bir abonelik sunmayı planlıyor.

Ancak görünen o ki Voyage'ın yeni oyunları henüz AI Dungeon'ın çok yönlülüğüne veya tekrar oynanabilirliğine sahip değil. Walton, "Bu yaklaşım, yineleme yapabilmek ve insanların hangi deneyimlerden hoşlandığını öğrenmek açısından gerçekten faydalı olacağını düşündüğüm şeylerden biri" diyor ve "Geleneksel oyunlarla, var olan modelleri alıp insanların beğeneceğinden oldukça emin olduğunuz bir oyun yaratabilirsiniz. Ancak bu alan çok farklı ve bunu bilmek çok zor.” şeklinde kaydediyor.

Latitude'un misyonu genişledikçe, muhtemelen OpenAI'nin uygulama programlama arabirimi (API) konusunda da daha dikkatli olması gerekiyor. Kuruluş, GPT-3 projelerini bireysel olarak onaylar ve projeler, kötüye kullanımı önlemeye yönelik içerik yönergelerine uymak zorundadır. AI Dungeon, kullanıcılara kendi hikayelerini şekillendirme konusunda çok fazla özgürlük sağladığından ve bazı kullanıcıların rahatsız edici cinsel senaryolar oluşturmasına neden olduğundan, Latitude geçmişte bu kısıtlamalarla mücadele etmek durumunda kalmıştı. Pixel This ve Medieval Problems, daha az belirgin moderasyon riskine sahip daha kapalı sistemler olsa da işin içine yaratıcı araçların dahil olmasıyla OpenAI'nin GPT-3'ün kontrolünü kaybetme riski ortaya çıkabilir.

Latitude hala daha sistemi geliştirmek için çalışıyor

Pek çok oyun, büyük miktarlarda içerik oluşturmak için geliştirici tarafından oluşturulan yapı taşlarını yeniden karıştıran prosedürel oluşturmayı kullanır ve çoğu video oyunu yapay zekası nispeten basit bir talimat dizisinden oluşur. Buna karşılık Latitude gibi bir şirket, bir veri kümesinden bir kalıba uyan metin veya görüntüler üretmek için eğitilmiş algoritmalar kullanır ki bunları süper gelişmiş otomatik tamamlama sistemleri olarak düşünebilirsiniz. Ancak gel gelelim ki Latitude hala daha oyuncuların adil ve tutarlı sonuçlar bekleyebilecekleri sistemlerin nasıl oluşturulacağını çözmeye çalışıyor. Metin oluşturma algoritmaları, örneğin, bir eylemin başarılı olup olmadığına dair yerleşik bir anlama sahip değildir ve bu yargıları veren sistemler, normal insan sezgisi ile aynı fikirde olmayabilir. Görüntü oluşturma algoritmaları, garip sanatlar üretmek için harikadır, ancak Pixel This gibi bir oyunda, oyuncular belirli bir resmin ne kadar tanınabilir olacağını tahmin edemeyebilirler.

Şimdilik Latitude'un çözümü, bu bilinmezliği ve ‘kaos’u benimsemek gibi gözüküyor. "İnsanların yüksek düzeyde tutarlılığa sahip olmasını bekleyecekleri yapay zeka ile süper ciddi bir şey yapmaya çalışırsanız, en azından teknoloji daha iyi hale gelene kadar zor zamanlar geçirecek" ifadelerini kullanan Walton, "Ama işin bu yönünü benimserseniz ve daha çılgın ve tuhaf olmasına izin verirseniz, bence eğlenceli bir deneyim yaşarsınız ve insanlar bu sürprizlerden memnun olur." diye de sözlerine ekliyor.