Yerel Fiyatlandırma İle Oyuncu Dostu Olan Firmalar

Hızla yükselen dolara rağmen yerel fiyatlandırma ile oyuncuların gönlünde taht kuran firmaları sizler için sıraladık.

Son dönemlerde doların ani yükselişi sebebiyle temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinden tutun elektronik ürünlerine kadar her şeyin fiyatı artmıştı. Bu yükseliş nedeniyle oyuncular hem oyun almakta hem de ekipman almakta oldukça zorlanıyordu.

Fakat bütün bu yükselişe rağmen bazı dünya devi firmalar ülkemizde yerel fiyatlandırma yaparak hâlâ oyuncuların yüzünü güldürmeyi başarıyor. Biz de sizler için bu firmaları sıraladık.

Piyasanın lideri: Steam

Şüphesiz ki hemen her oyuncunun gönlünde taht kurmayı başaran Steam, oyunlarda yerel fiyatlandırma denildiğinde akla ilk gelen firmalardan birisi. Platform, yıllardır doları 2.5 TL’ye sabitleyerek ülkemizdeki oyuncuların daha rahat bir şekilde oyunlara erişmesine olanak sağlıyor.

Her yıl yükselen dolar kuruna rağmen ısrarla güncelleme yapmayan Steam’in önümüzdeki dönemde kurda güncelleme yapması beklense de oyun sektöründeki uzmanlar Steam’in böyle bir planının olmadığını söylüyor.

Steam'in yeni rakibi: Epic Games

Daha önceleri Unreal Engine isimli oyun motoruyla uğraşan ancak son yıllarda kendi platformunu kurup Steam’e rakip olan Epic Games’de de yerel fiyatlandırma uygulanıyor. Özellikle içerisinde bulunan ve eskiden PlayStation’a özel olan oyunları almak isteyen oyuncular için âdeta bulunmaz nimet olmuştu. Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla ve yaptığı yerel fiyatlandırma ile Türk oyuncuların gönlünde taht kurmuş diğer bir firma olarak listemize giriyor.

Sektörün yeni oyuncusu: Amazon/Prime Gaming

2018 yılının sonunda ülkemizde hizmet vermeye başlayan Amazon da yine oyuncuları düşünerek yerel fiyatlandırma yapan bir firma. ABD’li alışveriş sitesi, Twitch kullanıcılarına uygun fiyatlı abonelik hizmeti sunuyor. Bununla kalmayıp sürekli olarak oyunlar ve oyun için hediyeler veren Amazon, bunun yanında Amazon Prime Video hizmetini de bu uygun fiyatlı paketine dahil ediyor.

Her ne kadar konsol tarafında yerel fiyatlandırma yapılmasa da PC platformundaki yerel fiyatlandırmalar oyuncuları bir nebze de olsa rahatlatıyor. Geriye ise tek bir şey kalıyor. Bu oyunları oynayabilecek bir bilgisayar almak.