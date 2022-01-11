"Kadın Pedleri ile Bebek Bezlerine İndirim Gelebilir"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, pedler ile bebek ve hasta bezlerine yönelik fiyat çalışması yapılabileceğini açıkladı. Bakan Yanık, çalışmanın detaylarıyla ilgili ise konuşmadı...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Yanık, son dönemlerde sosyal medyada da görmeye başladığımız ped fiyatlarındaki artış ile ilgili konuştu.

Son dönemlerde hemen her ürüne zam geldiği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Vatandaşlar, keyfi ürünlerden vazgeçme yoluna giderken gıda gibi temel ihtiyaçlardan kısıtlama yapamıyorlar. Ped gibi kadınlara yönelik hijyen ürünleri de vatandaşların vazgeçme yoluna gidemeyecekleri ürünler arasında. Ancak bu ürünlerdeki fiyat artışları, bir süredir tepkilerin odağındaydı. Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalar, kadın hijyen ürünlerinin fiyatlarına üst limit getirilebileceğini ortaya koyuyor.

"Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalarda bugüne dek kadın pedleri ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığı ancak yapılabileceği ifade edildi. "KDV düştüğünde maalesef bu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz." diyen Bakan Yanık, çalışmanın detaylarına değinmedi.

Bebek ve hasta bezlerinde de benzer durum mevcut

Bakan Derya Yanık'ın ifadelerine göre sorun yalnızca pedlerde değil. Vatandaşların bebek ve hasta bezleri için de bazı talepleri olduğunu söyleyen Yanık, tüm bu ürünleri kapsayabilecek bir çalışmanın daha uygun olacağını ifade etti. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi nasıl bir çalışma yapılacağı net değil.