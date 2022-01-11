Yeni 'Stokçuluk Yasası' Resmen Yürürlüğe Girdi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen stokçuluğa verilen cezanın artırılmasına yönelik yasa tasarısı, bugün yürürlüğe girdi. İlgili tasarı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Dövizdeki artışın ardından yapılacak zamların öncesinde gündeme gelen stokçular ve stokçuluk hakkında geçtiğimiz günlerde önemli bir yasa tasarısı TBMM’de kabul edilmişti. Bu tasarı,stokçuluk yapanlara uygulanan 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar olan ceza oranının alt limiti 100 bin TL’ye, üst limitiyse 2 milyon TL’ye ön görüyordu.

İşte o yasa tasarısı, bugün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yedinci maddesinde ceza oranının yükseltilmesine dair hazırlanan yasa tasarısı yer aldı. Kanun’un maddeleri, yayım tarihinden itibaren, yani bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete’de yer alan ve yürürlüğe stokçuluğa ilişkin kanun maddesi

“14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına” ibaresi “yüz bin Türk lirasından iki milyon Türk lirasına” şeklinde değiştirilmiştir.”

Yürürlüğe giren kanun maddesiyle birlikte üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlenmiş oldu.