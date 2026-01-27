Tümü Webekno
Airbnb Dahil 10 Seyahat Sitesine Erişim Engeli Talep Edildi: İşte Nedeni

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), turizm sektörüne üzerine hizmet veren 10 ünlü platform hakkında erişim engeli getirtmek için harekete geçti. Bu kararın nedeni, söz konusu platformların Türkiye'de şirketleşmemesi ve rekabete aykırı hareket etmeleriydi. İşte erişim engeli istenen platformlar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), turizm sektörüne yönelik çok sert bir hamle yaptı. Türkiye'de hizmet veren ancak şirketleşmemiş olan uluslararası firmalara yönelik hukuk mücadelesi başlatan TÜRSAB, 10 ünlü platforma erişim engeli talep etti. Peki bu platformlar hangileri?

TÜRSAB tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu platformlar, uluslararası camiadaki güçlerini kullanarak haksız rekabete yol açıyor, üstelik Türkiye'de şirketleşmiyor ve vergilerini de ödemiyorlardı. Bunun üzerine mahkemeye başvuran TÜRSAB, aralarında Airbnb'nin de olduğu platformlar hakkında erişim engeli kararı aldırmak istediğini belirtti.

İşte erişim engeli istenen platformlar:

Başlıksız-1

  • Airbnb
  • Expedia
  • Hotels.com
  • Trip.com
  • Agoda
  • GetYourGuide
  • Viator
  • Isango
  • ToursByLocals
  • Musement

TÜRSAB'ın konuyla ilgili açıklaması ise şöyle:

*Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), turizm sektöründe kayıt dışı faaliyet göstererek haksız rekabete yol açan yapılara karşı yürüttüğü kararlı mücadelesini sürdürmektedir.

Türkiye’de faaliyet göstermesine rağmen herhangi bir şirket kuruluşu bulunmayan, vergi mükellefiyeti tesis etmeyen, idari denetim ve yaptırımlara tabi olmayan ve 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında yalnızca TÜRSAB üyesi seyahat acentalarına tanınan satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon hizmetlerini hukuka aykırı şekilde sunan seyahat portallarına yönelik olarak, erişim engeli getirilmesi talebiyle hukuki süreç başlatılmıştır.

Söz konusu portallar; denetimsiz ve kuralsız biçimde faaliyet göstererek hem sektörün yasal aktörleri olan seyahat acentalarını hem de tüketicileri mağdur etmekte, tüketiciler açısından ise herhangi bir hukuki muhatap dahi bulundurmamaktadır. Bu durum, turizm ekonomisinde adil rekabet ortamını bozmakta ve kayıt dışılığı derinleştirmektedir.

TÜRSAB olarak;

Haksız rekabetin önüne geçilmesi, Hukuka aykırı ve denetimsiz faaliyetlerin sonlandırılması, Seyahat acentalarımızın hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla başlatılan bu hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olunacaktır.

Turizm ekonomisinde kayıt dışı faaliyet gösteren tüm yapılara karşı, büyüklüğü ve gücü ne olursa olsun, hukukun üstünlüğü çerçevesinde mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.*

Türkiye

