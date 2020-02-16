Airbus’ın gövdeyle bütünleşik kanat modeline sahip yolcu uçağı Maveric’in küçük ölçekli bir modeli tanıtıldı. Firmaya göre yeni tasarım sayesinde uçakların verimliliği büyük oranda artacak.

1950’li yıllarda ticari uçuşlar başladığından bu yana uçaklarda çok şey değişti. Koltuklar, daraldı ve sıkılaştı; uçaklar, daha güvenli hâle geldi ancak uçakların kendisi hiç değişmedi. En nihayetinde bir tüp ve ona takılmış iki kanat, gayet verimli ve yeterli bir modeldi.

1990’lı yıllardan bu yana Airbus, yeni bir tasarım üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu tasarımda uçağın kanatları ve gövdesi birleşik. Yani uçak, devasa bir V harfine ya da bir bumeranga benziyor.

Yakıtta %20 tasarruf sağlanacak:

Airbus, Singapur Havacılık Fuarı’nda yeni uçağının bir modelini tanıttı. Firmanın iddiasına göre bu ilginç jet, tek koridorlu yolcu jetlerine kıyasla %20 daha az yakıt tüketiyor. Maveric olarak adlandırılan uçak, tümleşik kanat olarak isimlendirilecek tasarımın da son örneği olarak gösteriliyor.

İsimden de belli olduğu üzere Maveric, kanatla gövde arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Uçağın tasarımı sayesinde kalkış anında yalnızca kanatlar değil gövde de kalkış için hava akımını yakalayabiliyor. Bu da daha fazla kalkış kuvveti ve daha az sürtünme anlamına geliyor. Genelde yapılan geliştirmelerin %1-%2 daha verimli uçaklar üretmeyi sağladığını göz önüne alırsak tasarımın sağladığı %20’lik verimlilik artışının önemi daha da belli oluyor.

Tasarımı sayesinde Maveric, yerde daha az gürültü yaratıyor ve hibrit ya da elektrikli motorlara da uyum sağlayabiliyor. Bu modellerde daha az cam kenarı olsa da uçağın içi daha yaratıcı şekillerde döşenebiliyor.

Maveric, göründüğü kadar muhteşem mi?

Maveric için tasarım anlamına her şey güllük gülistanlık demek biraz hayalcilik olacaktır. Airbus’ın odaklanması gereken bazı noktalar ve çözmesi gereken sorunlar var. Uzmanlar, bu yapıda bir aracın basınç konusunda problemleri olabileceğini, aracın verimlilikten taviz vermeden ve ağırlaşmadan daha dayanıklı hâle gelmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Bir diğer nokta ise uçağın dengesi. Maveric’in tasarım olarak çok benzediği B-2 bombardıman uçakları insan yerine bomba taşıyor. Ayrıca askeri sözleşmelerde, ticari işletmelerdeki gibi fiyat ve konfor baskısı bulunmuyor. Yani uçak, uçuş kalitesi anlamında sınıf atlamak zorunda. Yatay ve dikey kanatları olmayan bu uçakta denge sağlamak çok zor. B-2’ler bu yüzden sürekli olarak bilgisayar destekli yardım sistemi kullanıyor. Airbus da Maveric projesinde en çok odaklandıkları konunun bu olduğunu söylüyor.

Başarılı olması hâlinde ise Airbus’ın eli oldukça güçlenecek ve firma, çok daha verimli bir modele sahip olacak. Firma, bu yıl içerisinde demo sürecinin sona ereceğini açıklasa da uçağın ne zaman hizmete gireceği konusunda bir bilgi vermedi.