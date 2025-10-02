Tümü Webekno
Türkiye'nin İlk İnsanlı Drone'u "AirCar" Ön Siparişe Açıldı

Türkiye’nin ilk insanlı drone modeli AirCar için ön sipariş süreci başladı. Araç fiyatı, teknik özellikleri ve teslimat detayları da netleşti.

Ezgisu Ögenler Yüksel

Türkiye’nin ilk uçan arabası AirCar için ön siparişler alınmaya başladı. Hafif Spor Uçağı sınıfında yer alan bu model, belirlenen fiyatıyla satışa çıkarken meraklılarına şimdiden yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

AirCar Teknoloji ve Havacılık AŞ’nin geliştirdiği Light Sport eVTOL modeli artık şirketin resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açıldı. Vergiler hariç 99 bin dolarlık fiyat etiketine sahip aracın, bugünkü kurla yaklaşık 4 milyon 115 bin TL’ye karşılık geldiği belirtildi.

İlk bin siparişe ücretsiz pilotluk eğitimi verilecek

Screenshot 2025-10-02 at 10.02.04

Ön sipariş için 250 dolarlık bir ödeme talep ediliyor. 2026’da üretilecek araçların tamamı şimdiden tükenmiş durumda, bu yüzden yeni siparişler 2027’de üretilecek 100 adetlik parti için alınıyor. Tamamen elektrikli motorla çalışan AirCar, 80 kilometrelik menzile sahip ve saatte 130 kilometre hıza çıkabiliyor.

İki kişilik kapasitesiyle tasarlanan araç, 10 bin feet yüksekliğe kadar yükselebiliyor. Aynı zamanda 15 dakikalık hızlı şarj ile bataryası yüzde 10’dan yüzde 90’a kadar doldurulabiliyor.

AirCar, 250 kilogram taşıma kapasitesine sahip ve içinde LED ekran, deri koltuklar, küçük bir bagaj alanı gibi detaylarla geliyor. Güvenlik için balistik paraşüt ve kaza önleme sistemi bulunurken, araçla birlikte 400V DC şarj cihazı da veriliyor.

Hafif Spor Uçağı (LSA) kategorisinde sertifikalandırılacak olan modeli uçurmak için LSA pilot lisansı gerekecek. Şirket ayrıca ilk bin siparişi verenlere ücretsiz pilotluk eğitimi sunacağını açıkladı.

AirCar için başlatılan ön sipariş süreci, Türkiye’de kişisel hava araçları konusunda yeni bir adım olarak öne çıkıyor. Teslimatların 2027’den itibaren yapılması planlanırken, aracı kullanabilmek için gerekli lisans şartlarını yerine getirenler bu deneyimi yaşayabilecek.

Türkiye

