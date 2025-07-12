Drone dünyasında seçenekler giderek artarken, doğru modeli seçmek de bir o kadar zorlaşıyor. Biz de hem yeni başlayanlara hem de profesyonel kullanıcılara hitap eden en iyi drone modellerini sizin için bir araya getirdik. Giriş seviyesinden gelişmiş sensörlerle donatılmış üst düzey modellere kadar uzanan bu listede, her modelin teknik özelliklerini ve öne çıkan yönlerini karşılaştırmalı olarak inceledik.

Drone teknolojisi her geçen yıl daha da gelişirken, kullanıcıların beklentileri de çeşitleniyor. Kimimiz şehir gezilerimizi havadan kaydetmek, kimimiz YouTube videolarımıza sinematik bir hava katmak istiyoruz. İster yeni başlayan biri olun ister ileri düzey çekimler yapıyor olun, ihtiyaçlarınıza uygun bir drone bulmak artık çok daha kolay. Biz de sizler için farklı kullanım senaryolarına hitap eden, teknik özellikleriyle öne çıkan modelleri bir araya getirdik. Hafif yapılı kompakt cihazlardan profesyonel görev dronelarına kadar birçok alternatifi kapsayan bu detaylı derlememizde ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri bir arada bulabileceksiniz.

Uçuş süresi, görüntü kalitesi ve menzil gibi detaylar bir drone seçerken en çok dikkat edilen kriterlerin başında geliyor. Özellikle sosyal medyada içerik üretenler, seyahat tutkunları ve teknik işlerle uğraşanlar için doğru drone seçimi büyük önem taşıyor. Bu yüzden piyasadaki en çok tercih edilen modelleri karşılaştırmalı olarak ele aldık ve her birini teknik donanımıyla birlikte mercek altına aldık. Kullanıcı dostu giriş seviyesi cihazlardan gelişmiş sensörlerle donatılmış profesyonel modellere kadar uzanan bu listede drone dünyasına adım atmak isteyen herkese hitap edecek bir öneri mutlaka var. İşte en iyi drone önerileri!

En iyi drone önerileri

DJI Mavic Pro Fly More Combo Platinum Drone

DJI Ryze Tello Mini Drone 720 P HD Kamera APP Telefondan Kumanda

Groove SJRC F22S Pro Combo 4K Kameralı Drone Seti

SJRC F11 Pro Combo 4K Kameralı Drone

Lead Honor LH-X75 Pro Drone Multi

Haofy Uzaktan Kumanda Drone

1- DJI Mavic Pro Platinum Fly More Combo

Ağırlık: 743 g

Derinlik: 335 mm

Genişlik (katlı): 198 mm

Yükseklik (katlı): 83 mm

Dahili Kamera: Evet (12 MP, 4K video)

Maksimum Çalışma Mesafesi: ~15 km

Megapiksel: 12,35

Pil Kapasitesi: 3830 mAh

Video Çözünürlüğü: 4096×2160 @ 24 fps, 3840×2160 @ 30 fps ve diğer modlar

Kompakt ve katlanabilir tasarımıyla cebinize sığabilecek düzeyde olan bu drone, 12 MP’lik 1/2,3″ sensörlü kamerasıyla profesyonel görüntü kalitesi sunuyor. 15 km’ye kadar kontrol menzili ve 30 dakikalık uçuş süresiyle hem gezginler hem de içerik üreticileri için ideal. 3 eksenli gimbal sayesinde titreşimsiz 4K videolar çekebiliyor, gürültü seviyesi önceki modele göre 4 dB daha düşük.

2- DJI Ryze Tello

Ağırlık: 80 g

Derinlik: 98 mm

Genişlik: 92,5 mm

Yükseklik: 41 mm

Dahili Kamera: Evet (5 MP, 720p video)

Maksimum Çalışma Mesafesi: 100 m

Megapiksel: 5

Pil Kapasitesi: 1,1 Ah (3,8 V)

Video Çözünürlüğü: 1280×720 @ 30 fps

Bu minik drone, cebinize bile sığar. 13 dakikalık uçuş süresi, yazılım tabanlı stabilize yapı ve 720p HD canlı yayın desteğiyle özellikle yeni başlayanlara yönelik. 8D akrobatik hareketler, “Throw & Go” modu ve programlanabilir Scratch SDK desteğiyle eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuyor.

3- Groove SJRC F22S Pro Combo 4K Kameralı Drone Seti

Engel Algılama: Var

EIS Stabilizasyon: Var

Dahili Kamera: Evet (4 K video)

Video Çözünürlüğü: 4 K

Uygun fiyatlı 4K drone arayanlar için güçlü ve dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Genellikle set halinde satılan bu modellerde; yedek batarya, ekstra pervane ve pratik bir taşıma çantası gibi ihtiyaç duyulabilecek aksesuarlar da beraberinde geliyor. Böylece hem çekim kalitesinden ödün vermemiş oluyorsunuz hem de ek ekipmanlarla kullanım deneyimi kolaylaşıyor.

4- SJRC F11 Pro Combo – 4K Kameralı Drone

Ağırlık: ~585 g

Derinlik: 405 mm

Genişlik: 450 mm

Yükseklik: 80 mm

Dahili Kamera: Evet (4K video)

Maksimum Çalışma Mesafesi: ~1 500 m

Pil Kapasitesi: 2 500 mAh

Video Çözünürlüğü: 3840×2160 @ 30 fps

EIS (elektronik görüntü sabitleme) ve 2 eksenli mekanik gimbal sayesinde sarsıntısız ve akıcı görüntüler elde etmek mümkün. GPS+GLONASS desteğiyle 1,5 km’ye kadar menzil sunan bu model, 26 dakikalık uçuş süresiyle de dikkat çekiyor. Katlanabilir tasarımı sayesinde ister geziye çıkın ister vlog çekin, yanınızda taşımak oldukça pratik bir orta seviye drone seçeneği.

5- Lead Honor LH-X75 Pro Drone Multi

Ağırlık: 0–499 g

Derinlik (katlı/uzatılmış): 71 mm / 320 mm

Genişlik (katlı/uzatılmış): 89 mm / 320 mm

Yükseklik (katlı/uzatılmış): 90 mm / 100 mm

Dahili Kamera: Evet (4K HD)

Maksimum Çalışma Mesafesi: ~600 m kumanda, FPV ~300 m

Pil Kapasitesi: 3 500 mAh (7,4 V)

Video Çözünürlüğü: 3840×2160P (4K HD)

Fırçasız motor, 6 eksenli jiroskop, GPS ve lazer engel algılama özellikleriyle dikkat çekiyor. “Beni takip et”, dairesel uçuş, başsız mod gibi akıllı uçuş modlarına sahip. ~20–23 dakikalık uçuş süresi, katlanabilir gövdesiyle taşınabilir. LED ışıklar gece uçuşlarını da eğlenceli hale getiriyor.

6- Haofy 4K Yüksek tanımlı Kamera Quadcopter Uzaktan Kumanda Drone

Ürün Boyutları: ‎30 x 25.98 x 11 cm; 945 gram

Dahili Kamera: Evet

Maksimum Çalışma Mesafesi: 100 m

Pil Kapasitesi: 1800 mAh (uçak) – 1500 mAh (kumanda)

Video Çözünürlüğü: 4K

Yüksek çözünürlüklü 4K kamerasıyla gelen bu uzaktan kumandalı drone, akıllı ekranlı kumandası sayesinde telefona ihtiyaç duymadan anlık görüntüleme yapmanıza olanak tanıyor. 360° takla hareketleri, optik akışlı süspansiyon sistemi ve gelişmiş uçuş modları sayesinde eğlenceli ve stabil bir kullanım deneyimi sunuyor. Fırçasız motorları, rüzgarlı havalarda dahi güvenli uçuş sağlar. Üstelik 4 yönlü çarpışma önleme sistemi ile yeni başlayan kullanıcılar için ekstra koruma da sunuyor.

Drone için ehliyet gerekli mi?

Her drone için ehliyet zorunlu değildir. Ancak 500 gram ile 4 kilogram aralığında bir drone kullanıyorsanız, İHA-0 ehliyeti almanız gerekir. Eğer ticari amaçla uçuş yapacaksanız, İHA-1 sertifikası da zorunlu hale gelir. 15 yaşından büyük herkes bu belgeye başvurabilir. Bu ehliyetler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde düzenlenmektedir.

Bir drone en fazla kaç kilometre uçar?

Drone'ların uçuş menzili, modeline ve teknik donanımına göre değişiklik gösterir. Profesyonel drone modelleri genellikle 3 km ile 7 km arasında uçuş mesafesi sunar. Gelişmiş Gimbal sistemleri ve yüksek kapasiteli piller sayesinde bu cihazlar, uzun mesafelerde bile kararlı ve net görüntüler aktarabilir.

Drone kullanırken nelere dikkat etmeli?

Drone kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallar vardır: