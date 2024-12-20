Apple ekosisteminde oldukça işlevsel bir özellik olan AirDrop ve AirPlay, yakında Android ekosisteminde de kullanılabilir.

Apple’ın popüler özelliklerinden AirDrop ve AirPlay, uzun yıllardır yalnızca Apple kullanıcılarının erişimine açık ancak bu durum, Avrupa Birliği’nin üzerinde çalıştığı düzenlemeler sayesinde değişebilir.

AB’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında önerilen yenilikler, Apple’ın kendi ekosistemine özel özelliklerini diğer akıllı telefon üreticilerine ve geliştiricilere açmasını gerektirebilir.

AirDrop, Apple cihazlarının kablosuz olarak dosya paylaşmasına olanak tanıyan bir teknoloji. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yakınlarındaki kişilere hızlı ve pratik bir şekilde dosya gönderebiliyor. AirPlay ise Apple kullanıcılarının medya içeriklerini kablosuz bir şekilde Apple TV, akıllı TV’ler veya uyumlu hoparlörlere aktarmasını sağlıyor ancak bu iki teknoloji yalnızca Apple cihazları arasında çalışıyor ve Android kullanıcıları bu olanaklardan yararlanamıyor.

Avrupa Birliği, Apple'ı bir kez daha köşeye sıkıştırıyor

AB’nin önerdiği değişiklikler, uygulamalar ve cihazlar arasındaki iletişimi sağlayan API’lere odaklanıyor. Bu sayede Apple’ın yalnızca kendi ekosistemiyle sınırlı olan özellikleri, farklı cihazlar ve platformlarla da uyumlu hâle gelebilir.

Son yıllarda AB, Apple’ın ekosistemi üzerindeki kontrolünü azaltmayı hedefleyen düzenlemeler yapıyor. DMA kapsamında Apple’ın kullanıcılarına üçüncü taraf uygulama mağazalarına erişim sağlaması ve varsayılan uygulama seçiminde daha fazla özgürlük sunması gibi yenilikler son dönemde karşılaştığımız radikal kararlardan yalnızca birkaçı.

Konu AB olduğunda bu tarz radikal kararlara artık Apple da pek fazla şaşırmadığından, şirket gelecekte gelebilecek böylesi karar için şimdiden hazırlıklarını yapmaya başlamış olabilir.