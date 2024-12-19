Apple, tüketicilerin her yıl en yeni iPhone'a geçiş yapmalarını sağlayan abonelik sistemini iptal etmiş gibi görünüyor. Bu proje, 2022 yılından beri konuşuluyordu ancak somut bir adım atılamamıştı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bloomberg'den Mark Gurman; Apple'ın, tüketicilerin her yıl en yeni iPhone'a geçiş yapmalarını sağlayacak olan abonelik sistemini iptal ettiğini açıkladı. Peki bu sistem neydi ve neden iptal edildi?

Mark Gurman, söz konusu projeyi ilk kez 2022 yılında dile getirmişti. iPhone'lar için hayata geçirilmesi planlanan proje, Apple'ın tüketicilere yeni bir abonelik planı sunmasını ve bu plan kapsamında her yıl piyasaya sürülen yeni iPhone modellerine doğrudan geçiş yapılmasını sağlayacaktı. Bugüne dek hakkında hiçbir somut açıklamanın yapılmadığı proje, gereksiz bulunmuş gibi görünüyor.

Düzenleyicilerden korkmuş olabilir

Mark Gurman, Apple'ın bu projeyi neden iptal ettiğine ilişkin tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Apple hem olası yazılım sorunlarından kaçınmak hem de düzenleyici baskılarıyla uğraşmamak için bu projeyi iptal etti.

Aslına bakacak olursak bu tür bir proje ABD gibi ülkeler için pek de gerekli değil. Zira şirket, zaten oldukça uygun fiyatlarla tüketicilerin en yeni iPhone'a ulaşmalarını sağlıyor. Ancak Türkiye gibi alım gücünün nispeten düşük ve düzenlemeler nedeniyle akıllı telefon satın almanın zor olduğu ülkelerdeki tüketiciler, böyle bir abonelik sistemi ile avantajlı duruma gelebilirlerdi...