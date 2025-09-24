Tümü Webekno
AirPods 2 Hâlâ Alınır mı? İşte Fiyatı ve Özellikleri

Apple'ın 2019 yılında piyasaya sürdüğü AirPods 2 kulaklıkları hâlâ alınır mı? Özellikleri neler? Güncel fiyatı ne kadar? İşte AirPods 2 hakkında bilmeniz gereken her şey.

AirPods 2 Hâlâ Alınır mı? İşte Fiyatı ve Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Kablosuz kulaklık deyince akla gelen ilk şirketlerden biri Apple’dır. Öyle ki AirPods modelleri, dünya çapında en çok satan kulaklıklar arasında. Şirketin yıllar önce piyasaya sürdüğü AirPods 2 kulaklığı da hâlâ birçok insan tarafından kullanılan bir cihaz. Peki AirPods 2 kulaklıklar neler sunuyor?

Bu içeriğimizde** 2. nesil AirPods kulaklıkların tüm detaylarına** ineceğiz. Tüm özelliklerini ve güncel fiyatlarını göstererek hâlâ satın almanın mantıklı olup olmadığını sizler için derledik. Gelin lafı çok uzatmadan AirPods 2 hakkında bilmeniz gereken her şeye göz atalım.

AirPods 2 ne zaman çıktı?

ari1

Apple, AirPods 2 kulaklıklarını Mart 2019’da resmen piyasaya sürdü. Yani bu kulaklıkların piyasaya sürülmesinin üzerinden 6 yılı aşkın bir süre geçti. Bu süreçte hem AirPods 3 hem de AirPods 4 kulaklıklar geldi. Yani AirPods 2 modeli, günümüzde “eski” olarak nitelendirebileceğimiz bir cihaz olarak geliyor.

AirPods 2 tasarımı

ari2

AirPods 2, artık Apple’ın kablosuz kulaklıklarında tercih etmediği uzun çubuklu tasarıma sahip. Genel hatlarıyla AirPods görünümüne sahip olsa da şimdikilere kıyasla hem hem de kendisi daha uzun. Yıllar geçse de görüntü bakımından hâlâ premium hissiyatı verebilen bir kulaklık olduğunu söylemek mümkün.

AirPods 2 kulaklıklar 40,5 mm uzunluğa, 16,5 mm genişliğe ve 18,0 mm derinliğe sahip. Ağırlıkları ise 4 gram. Bu hafif tasarımı sayesinde kullanıcının kulağında herhangi bir rahatsızlık vermeden durabiliyor. Silikonsuz olduklarını da belirtelim. Silikon, yalnızca Pro modellerde var.

AirPods 2 kutusu

ari5

AirPods 2 kulaklıklar, Lightning bağlantı noktasına sahip, uzun tasarımlı eski tarz şarj kutusuyla geliyor. Eski bir model olduğu için bu kutuda kablosuz şarj desteği sunulmuyor. Kutunun boyutları ise 53,5 x 44,3 x 21,3 mm. Ağırlığı da 38,2 gram.

AirPods 2 performansı ve özellikleri

ari3

AirPods 2 kulaklıklar, 6, hatta neredeyse 7 yıllık kulaklıklar olsa da zamanına göre üst düzey ses sunabilen bir kulaklık. Cihazda, Apple’ın o yılki çipi olan H1 kullanılıyor. AirPods Max ve AirPods Pro 1 gibi cihazlarda da bulunan bu çip, ses kalitesi konusunda hâlâ iş görüyor. Bunlarla birlikte Bluetooth 5.0 teknolojisine de destek sunuyor.

Cihazda hüzmeleme özellikli 2 mikrofon var. Çift optik sensör, hareketi algılayan ivmeölçer, konuşmayı algılayan ivmeölçer de karşımıza çıkıyor. Dokunma desteği olduğunu da ekleyelim. Çift dokunarak şarkı değiştirme ve arama yanıtlama imkânı sunuluyor. Konuşarak Siri’yi kullanabildiğinizi de eklemek gerek.

AirPods 2 modelinde maalesef günümüzdeki birçok kişinin aradığı aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği yok. Aynı zamanda yeni AirPods’larda olan ve çok sevilen şeffaf mod ve kafa izlemeli uzamsal ses gibi özelliklerden de yoksun.

AirPods 2 pil ömrü

ari4

AirPods 2 modeli, tek şarjla 5 saate kadar dinleme süresini kullanıcıya sunabiliyor. Konuşma süresi ise günümüzdeki kulaklıklar için çok az diyebileceğimiz 3 saat. Şarj kutusuyla birlikte toplam dinleme pil ömrü 24 saat iken konuşmada ise 18 saat.

AirPods 2 tüm özellikleri

  • 40,5 x 16,5 x 18,0 mm boyutlar
  • 4 gram ağırlık
  • H1 çip
  • Hüzmeleme özellikli çift mikrofon
  • Çift optik sensör
  • Hareketi algılayan ivmeölçer
  • Konuşmayı algılayan ivmeölçer
  • Bluetooth 5.0
  • Lightning bağlantı noktası ve Lightning şarj kutusu
  • Tek şarjla 5 saat dinleme, 3 saat konuşma pil ömrü
  • Kutuyla birlikte 24 saat dinleme pil ömrü

AirPods 2 fiyatı

AirPods 2 modeli şu anda Apple tarafından resmî olarak satılmıyor. Ancak kulaklığı 3. taraf satııcılardan bulmak mümkün. Kontrollerimizde kulaklığın 4-5 bin TL civarlarında fiyatlara satıldığını gözlemledik.

AirPods 2 hâlâ alınır mı?

ari6

Bu soruya yanıtımız hayır. 2025 yılı biterken 2019’da çıkmş, ANC’si olmayan, düşük pil ömrüne sahip, Lightning bağlantı noktalı eski bir AirPods’u almanın hiçbir mantığı yok. Yıllar içinde AirPods Pro 2, AirPods 3, AirPods 4 gibi daha yeni modeller çıktı. Onları tercih edebilirsiniz. Ya da çok bütçeniz yoksa daha farklı markaların benzer fiyatlara çok daha iyi özellikler sunan modellerine yönelebilirsiniz.

Apple airpods

