Apple, 9 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte sadece iPhone 17 serisini değil, yeni kulaklık ve saatlerini de duyuracak. Peki bu etkinlikte duyurulacak AirPods Pro 3 özellikleri nasıl olacak? İşte bilmeniz gerekenler...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 9 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte yepyeni ürünlerini duyuracak. Bu lansmanın parlayan yıldızı, tahmin edebileceğiniz üzere iPhone 17 serisi olacak. Ancak Apple, bu etkinlikte yepyeni kablosuz kulaklığı ve akıllı saatlerini de tüketicilerle buluşturacak.

Bu içeriğimizde Apple'ın yeni kablosuz kulaklığına, yani AirPods Pro 3'e yakından bakacağız. Kulaklıkla ilgili bildiğimiz her şeyi sizinle paylaşacak, böylelikle bizleri nelerin beklediği hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 tasarımı değişecek!

Apple AirPods Pro 3, çok büyük değişiklikler olmasa da yeni bir tasarımla gelecek. Bu tasarım, daha çok kutu kısmında kendini gösterecek. AirPods Pro 2'deki kutu boyutu, yeni modelde biraz daha küçülecek. Ayrıca Apple, bu kablosuz kulaklıkta eşleştirme butonu kullanmayacak. Bunun yerine kapasitif buton kullanılacak. Böylelikle buton gizlenmiş olacak.

Kulaklıkların kendisinde de ufak tasarım değişiklikleri olabilir. Ancak şu an için bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Lansmana günler kala bu durumun değişip değişmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

AirPods Pro 3, çok önemli sağlık özellikleri sunacak!

AirPods Pro 3, özellikle de sağlıkla ilgili özellikleriyle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira bu kablosuz kulaklıkta hem kalp atış hızı ölçüm sensörü hem de ateş ölçüm sensörü bulunacak. Tüketiciler, bu özelliklerle aslında kulaklarında bir sağlık asistanı ile dolaşmış olacaklar. Ayrıca AirPods Pro 3, ihtiyaç olması hâlinde işitme cihazı gibi de kullanılabilecek. Hafif ve orta seviye işitme kaybı olan tüketiciler, bu özellikten faydalanabilecekler.

AirPods Pro 3'ün ses kalitesi iyileşecek, aktif gürültü engelleme özelliği gelişecek

Apple'ın yeni kablosuz kulaklığı, sahip olduğu ses kalitesi ile de çığır açacak. Yüksek kaliteli sürücüler, bu kablosuz kulaklıkla müzik dinleme keyfini arşa çıkaracak. Ayrıca AirPods Pro 3'ün aktif gürültü engelleme özelliği de iyileştirilecek. Öte yandan; bu kablosuz kulaklık Apple Vision Pro ile tam entegre çalışacak ve kayıpsız ses sağlayacak.

AirPods Pro 3, daha gelişmiş H3 çipiyle çalışacak!

Apple'ın yeni kablosuz kulaklığında şirketin H3 çipi kullanılacak. AirPods Pro 3'ün tüm özelliklerinin yönetilmesini sağlayacak bu çip, en gelişmiş hâliyle AirPods Pro3'ün yüksek performanslı olmasını sağlayacak. Daha iyi bağlantı özellikleri ve artırılmış menzil gibi özellikler, AirPods Pro 3'te yer alacak.

AirPods Pro 3, daha uzun kullanım süresi sunacak!

AirPods Pro 3'ün öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de kullanım süresi ile ilgili olacak. Bu bağlamda; AirPods Pro 2'de 6 saate kadar kesintisiz dinleme imkânı sunuluyordu. Buna kutu da eklendiğinde 30 saate kadar dinleme süresine ulaşılıyordu. Yeni kablosuz kulaklıkta bu durum biraz daha iyileşecek.

AirPods Pro 3 ne zaman çıkacak?

İçeriğimizin başında da bahsettiğimiz gibi AirPods Pro 3, 9 Eylül'de resmî olarak duyurulacak ve aynı gün ön siparişe açılacak.

AirPods Pro 3 fiyatı ne kadar olacak?

AirPods Pro 2'nin fiyatı 249 dolardı. AirPods Pro 3 de bu fiyattan piyasaya sürülebilir. Ancak Apple'ın zam yapabileceği gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Bu durum 9 Eylül'de netleşecek.