Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

AirPods'ları Oyun Kolu Olarak Kullanmanızı Sağlayan İlk iPhone Oyunu Çıktı

AirPods'un kafa izleme özelliğini kullanan bir oyun iPhone'lar ve iPad'ler için yayımlandı. RidePods isimli oyunda, kafanızla motor kontrol ediyorsunuz.

AirPods'ları Oyun Kolu Olarak Kullanmanızı Sağlayan İlk iPhone Oyunu Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın AirPods kablosuz kulaklıkları, birbirinden kullanışlı özelliklere sahip. Bunlardan biri de **hareket izleme kabiliyeti. **Kulaklıklar, kafa hareketlerinizi takip edebiliyor. Zaten en büyük AirPods işlevlerinden olan kafa izleme destekli kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliği de bu şekilde gerçeğe dönüşüyor.

Şimdi ise AirPods’un kafa izleme özelliği çok ilginç bir şekilde karşımıza çıktı. Geliştirici Ali Tanis, iPhone’lar ve iPad’ler için RidePods isimli bir oyun yayımladı. Bu oyun, AirPods’un hareket kabiliyetini kullanan ilk oyun olarak kayıtlara geçti.

Kafanızı çevirerek motor sürebildiğiniz bir oyun

Kullanıcılar, kafa hareketi izleme özelliği sayesinde RidePods oyununda AirPods kulaklıkları bir kontrolcü gibi kullanabiliyor. Oyunda bir motoru kullanıyor, engelleri aşmaya ve yolda devam etmeye çalışıyorsunuz. Motorunuzun hareketleri için de kafanızı sağa sola çeviriyorsunuz. Motor kendi kendine gidiyor. Yani sadece kafa hareketiyle engellere çarpmaya çalışmanız yeterli.

ridepos

RidePods’u oynamak için kullanıcının hareket sensörüne sahip kulaklıklara ihtiyacı var. Bunlar AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods Pro, AirPods 3 gibi modeller olacak. Ayrıca AirPods Max’te de çalışacak. Ücretsiz olarak sunulan oyuna buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
airpods Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim