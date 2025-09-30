AirPods'ları Oyun Kolu Olarak Kullanmanızı Sağlayan İlk iPhone Oyunu Çıktı

AirPods'un kafa izleme özelliğini kullanan bir oyun iPhone'lar ve iPad'ler için yayımlandı. RidePods isimli oyunda, kafanızla motor kontrol ediyorsunuz.

Apple’ın AirPods kablosuz kulaklıkları, birbirinden kullanışlı özelliklere sahip. Bunlardan biri de **hareket izleme kabiliyeti. **Kulaklıklar, kafa hareketlerinizi takip edebiliyor. Zaten en büyük AirPods işlevlerinden olan kafa izleme destekli kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliği de bu şekilde gerçeğe dönüşüyor.

Şimdi ise AirPods’un kafa izleme özelliği çok ilginç bir şekilde karşımıza çıktı. Geliştirici Ali Tanis, iPhone’lar ve iPad’ler için RidePods isimli bir oyun yayımladı. Bu oyun, AirPods’un hareket kabiliyetini kullanan ilk oyun olarak kayıtlara geçti.

Kafanızı çevirerek motor sürebildiğiniz bir oyun

Kullanıcılar, kafa hareketi izleme özelliği sayesinde RidePods oyununda AirPods kulaklıkları bir kontrolcü gibi kullanabiliyor. Oyunda bir motoru kullanıyor, engelleri aşmaya ve yolda devam etmeye çalışıyorsunuz. Motorunuzun hareketleri için de kafanızı sağa sola çeviriyorsunuz. Motor kendi kendine gidiyor. Yani sadece kafa hareketiyle engellere çarpmaya çalışmanız yeterli.

RidePods’u oynamak için kullanıcının hareket sensörüne sahip kulaklıklara ihtiyacı var. Bunlar AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods Pro, AirPods 3 gibi modeller olacak. Ayrıca AirPods Max’te de çalışacak. Ücretsiz olarak sunulan oyuna buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.