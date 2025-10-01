Tümü Webekno
Apple'ın Kulak Üstü Kulaklığı AirPods Max Neler Sunuyor? Alınır mı?

İlk olarak 2020 yılında piyasaya sürülen ve 2024'te küçük bir güncelleme alan AirPods Max neler sunuyor? Hâlâ alınır mı? Fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Apple, kulaklıklar konusunda da en çok satan şirketlerden biri. Firmanın AirPods modelleri, her yıl milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Şu anda Apple markası altında satılan tek kulak üstü kulaklık AirPods Max de bunlar arasında. Peki AirPods Max neler sunuyor?

Bu içeriğimizde Apple’ın en pahalı kulaklığı konumunda bulunan **AirPods Max modelinin tüm detaylarına **bakacağız. 2025’te hâlâ alınıp alınmayacağını, özelliklerini ve güncel fiyatlarını sizler için derledik.

AirPods Max ne zaman çıktı?

airpds

Apple, AirPods Max kulaklıklarını 2020 yılında resmen tanıtıldı. Yani piyasaya sürülmesinin üzerinden 5 yıl civarı bir süre geçmiş durumda. Cihaz bu geçen sürede herhangi bir güncelleme almadı. Sadece geçen yıl bir güncelleme geçildi. Güncelleme, cihazlara USB-C desteği ve 5 yeni renk getirdi.

AirPods Max tasarımı

max1

AirPods Max, kulak üstü bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın kendine has premium hissettiren harika bir tasarımı var. Zaten satın alınmasının en büyük tercihlerinden biri de modern ve şık tasarımı. Şirket, bu cihazda paslanmaz çelik, alüminyum gibi malzemeler kullanıyor.

max3

Cihazın boyutları 187,27 mm uzunluk, 168,82 mm genişlik, 83,44 mm derinlik iken ağırlığı ise 348,8 gram. AirPods Max akıllı kutusu ise 134,5 gramlık ağırlığa sahip. Kulaklık; mavi, mor, gece yarısı, yıldız ışığı ve turuncu renk seçenekleriyle sunuluyor. Cihazda kontrol için Digital Crown tuşu mevcut. Çevirerek ses ayarlama, tek dokunuşla medyayı oynatma veya duraklatma, aramaları yanıtlama, Siri gibi işlevlere bu tuştan erişilebiliyor.

AirPods Max performansı ve özellikleri

air

AirPods Max modelinde artık biraz eskide kalmış diyebileceğimiz H1 çip kullanılıyor. Bu çip, kayıpsız ses gibi özellikelre sahip üstün seviye ses kalitesiyle birlikte aktif gürültü engelleme gibi özelliklerin de kullanıcılara sunulmasına imkân tanıyor. AirPods Pro modellerinde olan şeffaf mod, kafa izleme gibi özellikler bu cihazda da mevcut. Ayrıca toplamda** 9 adet mikrofon** var. 8 mikrofon ANC için kullanılıyor. 3 mikrofon (ANC ile paylaşılan 2 mikrofon ve ek bir mikrofon) da ses yakalama özelliğini kullanıcılara asunuyor.

max2

Şeffaf mod ile kulaklık, etraftaki gerekli sesleri ayırarak kullanıcıların onları duymasını sağlıyor. Örneğin ANC açıkken biri konuşursa o ses ayrılarak kullanıcıya iletilebiliyor. Öte yandan kafa izleme özellikli kişiselleştirilmiş uzamsal ses de kullanıcının müziği kafasının içinde hissetmesini, kafa hareketlerine göre sesin geliş yönünü ayarlayabiliyor.

Öne çıkan özellikleri

  • Apple tasarımı dinamik sürücü
  • Aktif gürültü engelleme
  • Şeffaf mod
  • Kafa izleme özellikli uzamsal ses
  • Adaptif EQ

AirPods Max pil ömrü

ppap

AirPods Max kulaklıklar, aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod açıkken **20 saate kadar dinleme süresini **kullanıcılara sunuyor. Aynı zamanda uzamsal ses açıkken de 20 saate kadar film oynatma sunuluyor. Cihazın sadece 5 dakika şarjla 1,5 saate kadar dinleme sunabildiğini söyleyelim. Kısacası pil ömrü konusunda iddialı bir ürün. Smart Case isimli akıllı kutusuna koyulduğunda otomatik olarak düşük güç moduna geçiyor ve şarjını koruyabiliyor.

AirPods Max tüm özellikler

  • 187,27 x 168,82 x 83,44 mm boyutlar
  • 348,8 gram
  • Apple tasarımı dinamik sürücü
  • Aktif gürültü engelleme
  • Şeffaf mod
  • Kafa izleme özellikli uzamsal ses
  • Adaptif EQ
  • H1 çip
  • Bluetooth 5.0
  • USB-C
  • 9 mikrofon
  • Cihaz kontrolü sağlayan Digital Crown tuşu
  • 20 saate kadar pil ömrü
  • Mavi, Mor, Gece Yarısı, Yıldız Işığı, Turuncu renk seçenekleri

AirPods Max fiyatı

Ürün Fiyatı
AirPods Max 32.999 TL

AirPods Max, 5 yılın ardından hâlâ Apple tarafından resmî olarak satılıyor. Cihazın fiyatı ise biraz tuzlu diyebiliriz.

AirPods Max alınır mı?

max

Bizce AirPods Max modeli 5 yıllık bir kulaklık için** çok yüksek bir fiyata sahip**. Daha uygun fiyatlara iyi özelliklere sahip kulaklıklar bulabilirsiniz. Eğer bütçe derdiniz yoksa, premium hissettiren şık tasarımlı, üst düzey ses kalitesi sunan ve iyi pil ömürlü bir kulak üstü kulaklık arayışındaysanız tabii ki tercih edebilirsiniz ancak 5 yaşında bir cihaza bu kadar para vermek bizce pek mantıklı bir hareket değil.

