Her yıl Apple’ın yeni bir ürün tanıtmasına ya da var olan ürünlerinin üstüne eklemesine alıştık. Fakat bu yenilik, bazı ürünlerinde geçerli değil.

Kulak üstü kulaklık olan AirPods Max için yeni bir yazılım ya da güncelleme bulunmuyor.

İlerleyen dönemlerde de AirPods Max için yenilik görecek gibi değiliz. Peki neden Apple her ürününü yenilerken kulaklığı için aynı durumu gözetmiyor?

Apple’ın ilerleyen zamanlarda AirPods Max hakkında yeni bir sürümü olmadığı düşünülüyor.

AirPods Max kullanıcıları için üzücü bir haber olsa da ufukta Apple’ın AirPods Max ile ilgili bir güncelleme yapılmayacağı biliniyor. 2024’ün Eylül ayında AirPods Max’in mevcut sürümüne yalnızca küçük bir güncelleme yapıldı. Bu güncelleme ise Lightning girişinin USB-C'ye dönüştürülmesini içeriyor.

Yenilikse bundan ibaret, başka herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

Muhtemelen Apple da AirPods Max için bir adım atmayı düşünmüyor.

Peki bu durum, mevcut modelin satışlarının aslında iyi olduğu anlamına mı geliyor?

Aslında bu da bir ihtimal olabilir. Ancak tahminler tam tersine, satış rakamlarının düşük olduğunu ve Apple’ın bu yüzden AirPods Max için bir güncelleme yapma gereği hissetmediği hakkında. Tabii bir başka durum ise AirPods Max’in Apple Music’in sunduğu bazı özellikleri desteklemiyor olması.

Özellikle kayıpsız ses desteğinin bulunmaması, Apple’ın en yüksek segmentteki kulaklıkları için oldukça garip bir durum. Apple Music, 2021’de kayıpsız ses kalitesini sunmaya başladığında AirPods Max bu özelliği desteklemiyordu. Bu da 2020’de piyasaya sürülen AirPods Max'in hâlâ eski özelliklerle satılmasına sebep oldu.

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