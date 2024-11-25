Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın AirPods Max 2 hakkındaki planlarını paylaştı. Görünüşe göre şirketin yeni cihaz hakkında pek de bir planı yok.

Apple, eylül ayında gerçekleştirdiği iPhone etkinliğinde kulak üstü kulaklıkları AirPods Max’te de değişikliklere gitmişti. Ancak tamamen yeni bir model görmemiştik. Bunun yerine sadece USB-C portu ve yeni renk seçenekleri kazanmıştı.

Kullanıcılar, şirketin ne zaman AirPods Max 2’yi tanıtacağını merak ederken dün konu hakkında bilgiler geldi. Bloomberg’den güvenilir kaynak Mark Gurman, cihaz hakkında bekleyenleri üzecek iddialarda bulundu.

Apple’ın şimdilik AirPods Max 2 çıkarma planı yok

Gurman’ın kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, şimdilik “büyük değişiklikler” içeren AirPods Max 2 modelini çıkarmayı düşünmüyor. Şirketin öngörülebilir gelecekte cihazı mevcut hâliyle tutmak istediği de iddialar arasında.

Yani AirPods Max 2 bekleyenlerin çok daha fazla, muhtemelen yıllarca daha beklemesi gerekecek. Kulaklıkların ilk neslinin eksik özellikleri nedeniyle şu anda biraz “eskimiş” bir ürün olması, bu durumun can sıkıcı olduğunun bir göstergesi.

AirPods Max, 2020 yılında bizlerle buluşmuştu. Çip olarak da 2019’da tanıtılan H1’i kullanıyordu. Şimdiye kadar büyük bir yenileme de almamıştı. Eylüldeki etkinlikte önemli güncellemeler alması beklenirken bu yaşanmadı. Hem H2’yi almadı hem de uyarlanabilir ses gibi birçok yeni nesil özellikten mahrum kaldı. Bunlara rağmen 549 dolarlık (Türkiye’de 27 bin TL’ye satılıyor) pahalı fiyatını da korumaya devam etti.

Gurman’a göre AirPods Max’in satışları, Apple’ın kulaklıklara daha fazla kaynak ayırmasını sağlayacak kadar yüksek değil. Yani düşük satış, şirketin cihazın hızlı yenilenmesinin önüne geçiyor.