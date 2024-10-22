Apple, AirPods Pro, AirPods 2, AirPods 3 ve AirPods Max için yeni yazılım güncellemesi 6F21'i yayımladı.

Apple, bugün orijinal AirPods Pro, AirPods 2, AirPods 3 ve Lightning versiyonundaki AirPods Max kulaklıkları için yeni bir yazılım güncellemesi duyurdu.

Yeni yazılım sürümü 6F21 olarak belirlendi. Yeni yazılım güncellemesinin detayları henüz açıklanmadı.

AirPods’lar için önemli güncellemeler geliyor

Ancak bu güncellemenin eski model cihazlar için hata düzeltmeleri ve çeşitli küçük iyileştirmeler içermesi bekleniyor. Apple, kullanıcıların AirPods yazılımını manuel olarak güncellemelerine izin vermiyor.

Apple’ın AirPods serisi, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik sürekli güncellemeler sunarak dikkat çekiyor. Bu son güncelleme ile birlikte, kullanıcıların cihazlarının daha stabil ve sorunsuz çalışması hedefleniyor. Yazılımın içeriği konusunda daha fazla bilginin ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.