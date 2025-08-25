Bloomberg'den Mark Gurman, AirPods Pro 3 ile ilgili konuştu. Kablosuz kulaklığın bu yıl çıkacağını söyleyen Gurman, önemli bir özellikle donatılacağını ifade etti. Peki bu özellik ne olacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kablosuz kulaklık kategorisinde bir süredir sessiz. Hatırlayan okurlarımız vardır; AirPods Pro 2 ile 2022 yılında tanıştık ve sonradan üst düzey özelliklere sahip bir kablosuz kulaklık görmedik. Bloomberg'den Mark Gurman, bu sessizliğin 2025 yılında bozulacağını açıkladı. Ayrıca yaklaşmakta olan kablosuz kulaklığın önemli bir özelliğini de açıkladı.

Mark Gurman'ın yaptığı açıklamaya göre AirPods Pro 3, önemli bir sağlık iyileştirmesiyle gelecek. Apple'ın yeni kablosuz kulaklığı, kalp atış hızı ölçüm sensörüne ev sahipliği yapacak. İsteğe bağlı olarak kullanılacak özellik, aktifleştirildiği zaman LED optik sensörleri aktifleştirecek. Bu sensörler saniyede 100'den fazla sinyal gönderecek ve kalp atış hızı bu sayede ölçülmüş olacak. Kablosuz kulaklık, Apple Sağlık uygulaması ile entegre çalışacak.

Başka iyileştirmeler de olacak

AirPods Pro 3'teki tek iyileştirme, tahmin edebileceğiniz üzere kalp atış hızı ölçüm sensörü olmayacak. Şirket, ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme gibi özelliklerde iyileştirme yapacak. Ayrıca kablosuz kulaklığın tasarımında ufak tefek değişimler görebilir. Batarya ömrü de yeni modelde artacaktır.

Apple, AirPods Pro 2'yi Eylül 2022'de piyasaya sürmüştü. Hâl böyle olunca AirPods Pro 3 için en uygun zamanın da Eylül 2025 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten şirket, gelecek ay yeni iPhone'larını duyuracak. Yeni kablosuz kulaklık da bu lansmanda karşımıza çıkacak desek yanılmış olmayız.