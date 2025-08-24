Apple'ın Bu Yılki Lansman Rengi 'Turuncu', iPhone 17 Pro Kılıfında İşte Böyle Görünecek!

Apple'ın bu yılki iPhone 17 Pro'nun tanıtımında kullanacağı söylenen turuncu rengine özel üretilen kılıfı işte telefonla birlikte böyle görünüyor!

Apple, gelecek neslin amiral gemisi iPhone 17 Pro için hem tasarımda hem de aksesuar tarafında önemli değişikliklere hazırlanıyor. Şirket, özellikle dayanıklılık açısından eleştirilen FineWoven kılıfların yerine “TechWoven” adını verdiği yeni bir seri sunmaya hazırlanıyor.

Bugün ise bu yeni kılıflar, iPhone 17 Pro’nun dikkat çekici yeni rengi olan turuncuyla ortaya çıktı ve böylelikle yeni trend rengi satın aldığınızda, o renge özel kılıfla birlikte kullanırsanız karşılaşacağınız tasarım gözler önüne serilmiş oldu.

Turuncu iPhone 17 kullanıcıların gözdesi olacak

Turuncu renk, Apple’ın Desert Titanium tonunun daha canlı bir versiyonu olarak tanımlanıyor. Kimi kullanıcılar bu yeni tasarımı cesur bir adım olarak görürken, kimileri Apple’ın ikonik görünümünden uzaklaştığını düşünüyor. TechWoven kılıflar ise özellikle şıklığıyla standart silikon kılıflara göre kullanıcı nezdinde beğeni kazanmış durumda.

Yeni TechWoven kılıfların siyah, mavi, yeşil, mor ve “Sienna” olmak üzere beş farklı renkle satışa çıkacağı bildirildi. Apple’ın turuncu iPhone 17 Pro’su da bu Sienna rengi kılıfla karşımıza çıktı.

Kullanıcı deneyiminde daha uzun ömürlü bir performans sunması beklenen bu kılıflar, Apple’ın tasarım hassasiyetini korurken daha dayanıklı bir seçenek arayanlara hitap edecek.

Peki siz bu renk hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.