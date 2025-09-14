AirPods Pro 3'ün Birbirinden Kullanışlı 2 Harika Yeni Özelliği Türkiye'ye Geliyor

Apple, AirPods Pro 3 ile tanıttığı Canlı Çeviri'nin Türkiye'ye de geleceğini açıkladı. Ancak bu özellik Türkçe desteği sunmayacak. Ayrıca işitme koruma özelliği de ülkemize geliyor.

Apple, 9 Eylül günü gerçekleştirdiği Awe Dropping etkinliğinde yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturmuştu. Bunlardan tabii ki en çok dikkat çekenler iPhone 17 ailesiydi ancak 3 yıl sonra AirPods Pro kulaklıklar da yenilenmişti. Yeni AirPods modeli ve iOS 26 ile birlikte kullanıcılara çok önemli yenilikler sunulacağı da açıklanmıştı.

Bunlardan biri, yabancı biriyle konuşurken kulaklık üzerinden anında sizin için çeviri yapabilen canlı çeviri özelliğiydi. Öte yandan iOS 26 ile “İşitme Koruma” özelliğinin de kapsamının genişletileceği açıklanmıştı.

Canlı çeviri Türkiye dahil birçok ülkeye gelecek ancak Türkçe desteği sunmayacak

Apple, yaptığı açıklamasında Avrupa Birliği’nde şimdilik Canlı Çeviri özelliğinin sunulmayacağını belirtirken gelecek ülkeleri de listeledi. Listede Türkiye’nin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Yani AirPods’un Canlı Çeviri özelliği Türkiye’den de erişilebilir olacak. Ancak burada bilmeniz gereken bir şey var.

Canlı çeviri özelliği en başta Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce olarak sunuluyor. Yıl sonuna kadar ise Çince, İtalyanca, Japonca ve Korece eklenecek. Yani Türkçe yok. Şirket, Türkçe gibi dillerin ne zaman ekleneceğini belirtmemiş. Bu da özellik ülkemize gelse de Türkçe çeviri için kullanılamayacağı, sadece desteklenen diller için kullanılabileceği anlamına geliyor. Canlı çevirinin AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 ve AirPods 4 cihazlarda kullanılabilir olacağını belirtelim.

İşitme koruma da ülkemizde sunulacak

Bir başka önemli yenilik ise iOS 26 ile AirPods modellerine gelecek olan “İşitme Koruma” özelliği. Bu özellik, Avrupa işitme koruma standartlarına uygun bir şekilde çalışarak medya oynatımında sesin maksimum 82 desibele ayarlanmasını ve kulaklarınızın korunmasını sağlıyor. Böylece muhtemel risklerden kaçınılıyor.

Apple işitme sorununun Avrupa ve Orta Doğu’da birçok yeni ülkeye sunulacağını duyurdu. Bunlar arasında Türkiye’de bulunuyor. Türkiye dışında Çekya, Macaristan, İtalya, Polonya, Suudi Arabistan, BAE, İspanya gibi ülkeler var. Özelliğin AirPods Pro 3 ve AirPods Pro 2 modellerinde erişilebilir olacağını belirtelim. iOS 26 ise 15 Eylül’de gelecek.