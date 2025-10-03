AirPods Pro 3'ün Kulaklarda Yara Yaptığı İddia Edildi: İşte Muhtemel Nedeni

AirPods Pro 3'ün kulaklarda yara yaptığı iddia edildi. Bu durumun, tasarım hatasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Apple, “en gelişmiş kulaklıkları” olarak nitelendirdiği yeni **AirPods Pro 3’**ü eylül ayında dünya çapında resmen satışa sunmuştu. Sağlık özellikleri başta olmak üzere birçok yenilikle gelen model, tahmin edebileceğiniz gibi büyük ilgi gördü. Ancak son zamanlarda yapılan bazı paylaşımlar, modelde ciddi bir problem olabileceğini gösterdi.

Reddiit’ten gelen paylaşımlara göre AirPods Pro 3 modeli, insanların kulaklarını acıtmaya ve hatta yara yapmaya başladı. Bu konudaki paylaşımların sayısı hiç de az değil. Öyle ki Reddit’teki topluluklarda AirPods’un sorunlu olduğunu söyleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Tasarım hatasından kaynaklanabileceği iddia ediliyor.

Kalp atış sensörünün tasarımından kaynaklandığı söyleniyor

Gelen açıklamalara baktığımızda kullanıcılar, AirPods Pro 3’ün kulaklarında hiç rahat bir şekilde durmadığını belirtmiş. Bazıları, bir süre kullandıktan sonra kulaklarının ağrımaya başladığını da bildirdi.

Hatta bir kişi, AirPods Pro 3’ün sağ kulağında yara yaptığını ve kanattığını bile aktarıp bununla ilgili bir fotoğraf paylaşmış. Çoğu paylaşımda bu tarz şikâyetlerin olduğunu görüyoruz. Tam nedeni hakkında ise bir bilgi yok, sadece bazı iddialar var.

Bazı kullanıcılar, kulaklıklarda yer alan yeni sağlık sensörlerinin hatalı tasarımından kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle de kulaklığın kulağın tragus kısmının içine denk gelen bölümdeki kalp atış sensörün tasarımı söylenmiş. Bu kısım nedeniyle kulaklıkların değişen şeklinin kulağa zarar verdiği aktarılmış.

Tabii ki bunlar sadece bir iddia. Reddit paylaşımları dışında elimizde bir kaynak yok. Apple’dan da resmî bir açıklama gelmedi. Sorunun ne kadar yaygın olduğunu, Apple’ın bu konuda bir hamle yapıp yapmayacağını zamanla göreceğiz.