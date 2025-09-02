Yeni bir iddia, AirPods Pro 3'ün 2 farklı sağlık sensörüyle geleceğini öne sürdü. Ayrıca çok işe yarayacak bir özelliğin kulaklık çıkar çıkmaz gelmeyeceği de belirtildi.

Tüm dünyanın beklediği Apple lansmanına artık çok kısa bir süre kaldı. Teknoloji devi, 9 Eylül günü gerçekleştireceği etkinlikte iPhone 17 ailesi başta olmak üzere birçok ürününü tanıtacak. Tanıtılacak ürünlerden biri de 3 yıl sonra yenilenecek olan AirPods Pro’nun 3. nesli olacak.

3. nesil AirPods Pro’nun daha iyi ANC’den yeni tasarım detaylarına kadar birçok büyük yenilikle geleceği söylentiler arasındaydı. Şimdi ise yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia, kulaklığı hemen satın alacakları üzecek cinsten.

AirPods Pro 3’ün bazı yeni özellikleri hemen gelmeyebilir

İddia, güvenilir Apple haber sitelerinden biri olan 9to5Mac’ten geliyor. Bir sızıntı kaynağından bilgi aldığını söyleyen ünlü site, hem AirPods Pro 3’te göreceğimiz bazı yeni özelliklerle ilgili bilgi edinmiş hem de tüm özelliklerin çıkar çıkmaz kulaklıklarda yer edinmeyebileceğini ifade etmiş.

Buna göre kulaklık, 2 farklı sağlık sensörüyle gelecek. Bu sensörlerden biri, çok uzun süredir konuşulan kalp atış hızı sensörü olacak. Sensör, kalp atış hızını ölçerek kullanıcıya bilgi sağlayabilecek. Diğerinin ise ateş ölçme olduğu belirtilmiş. Yani cihaz, ateşinizi ölçen bir özelliğe sahip olabilir. Tabii ki iddia olduğu için doğru diyemiyoruz ancak ana amacı kaliteli ses sunmak olan bir üründe bu tarz yararlı ekstra özellikler görmek kullanıcıları mutlu edecektir.

Gelelim direkt çıkar çıkmaz sunulmayacak özelliğe. İddiaya göre Apple, AirPods Pro 3 tanıtımında kulaklıkların “Canlı Çeviri” özelliğiyle geleceğini gösterecek. Bu özellik, gerçek zamanlı olarak farklı dilleri sizin için çevirebilecek. Ancak sızıntı, Apple tanıtsa da özellik henüz tam hazır olmamasından dolayı gelmesinin vakit alabileceğini belirtmiş. Muhtemelen ileride gelecek bir yazılım güncellemesiyle sunulacakmış. Doğru çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki hafta göreceğiz.