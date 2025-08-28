Yeni iddialara göre Apple'ın 9 Eylül'de tanıtacağı AirPods Pro 3, hem dış hem de içinde büyük yenilikler taşıyacak. Şirketin, kutudaki tuşu kaldırıp yerine dokunmatik sensör ekleyeceği söyleniyor.

Apple, 9 Eylül 2025 tarihinde çok beklenen iPhone 17 lansmanını resmen gerçekleştirecek. Tabii ki bu etkinlikte en çok dikkat çeken ürünler yeni iPhone’lar olacak ancak farklı farklı cihazların da tanıtıldığını göreceğiz. Belki de iPhone’lardan sonra en büyük duyuru, AirPods Pro 3 olacak. Öyle ki Apple, 3 yılın ardından bu kulaklığın yenisini tanıtacak.

AirPods Pro 3 hakkında şimdiye kadar çok daha iyi gürültü engelleme başta olmak üzere bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Tüm bilgiler, ciddi anlamda yenilik getireceğini gösteriyordu. Şimdi ise tasarımıyla ilgili bilgiler geldi. Görünüşe göre dış kısmında da önemli bir değişiklik göreceğiz.

Kutudaki tuş gidecek, yerine dokunmatik sensör gelecek

Şu anda piyasadaki mevcut AirPods Pro 2 modelinin kutusunun arka kısmında yuvarlak bir tuş bulunuyor. Bu tuş, AirPods’u açma, resetleme gibi farklı farklı işlevlere sahip. Ancak gelen yeni iddiaya göre Apple, yeni AirPods Pro 3 modelinde tuşu kaldıracak. Bunun yerine dokunmatik bir sensörün kutuya ekleneceği belirtilmiş.

Dokunmatik sensör, kutunun ön tarafına yerleştirilecek ve farklı farklı işlevlere yarayacak. Bunlar arasında müzik kontrolü ve cihaz kontrolü var. Örneğin dokunma ile müzik durdurulabilecek, kaydırma ile şarkı değiştirilebilecek ve ses ayarlanabilecek. Apple’ın son yıllarda iPhone’larda ve Apple Watch modellerinde el ve parmak hareketlerine odaklanmaya başladığını görmüştük. Bu yüzden benzer bir yaklaşımı AirPods Pro’da görmek şaşırtıcı değil.

Görünüm açısında başka büyük bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Büyük oranda AirPods Pro 2’yi andıracağını söyleyebiliriz. Ancak teknik tarafta başka birçok yenilik göreceğiz. İddialara göre cihazda kalp atış sensörü, daha iyi ses kalitesi, yepyeni H3 çip ve iyileştirilmiş pil ömrü gibi yenilikler de olacak. 9 Eylül günü tüm detaylarını öğreneceğiz.