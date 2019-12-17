Apple kablosuz kulaklıkları AirPods 2 ve AirPods Pro için 2C54 versiyon numaralı yeni yazılım güncellemesini yayınladı. Güncellemenin getirdiği yenilikler henüz açıklanmadı.

Apple bu yıl piyasaya sürdüğü AirPods modellerine yeni bir yazılım güncellemesi sundu. AirPods 2 ve AirPods Pro için gelen güncellemenin neden yayınlandığı ve ne tür yenilikler getirdiği henüz açıklanmadı.

AirPods Pro kulaklıklar her ne kadar harika olsalar da, piyasaya sürüldüklerinde ortaya çıkan birkaç hatayla şaşırmıştı. Apple hataları 2B588 yazılımı güncellemesiyle düzeltmişti. Şimdi ise hem AirPods Pro hem de AirPods 2 için yeni bir güncelleme yayınladı ve sürüm numarasını 2C54'e yükseltti.

Henüz güncellemenin neler getirdiğine dair herhangi bir açıklama yok. Ancak 2C54 sürümünün AirPods Pro ve AirPods 2 kulaklıklarında bulunan küçük hataları giderdiğini varsayabiliriz. Ayrıca performansla ilgili gelişmeler de görmemiz olası görülüyor.

AirPods ve AirPods Pro kullanıcılarının yeni güncellemeleri almak için herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Kulaklıklar eşleştirilmiş bir iPhone'un yakınında olduğu sürece, otomatik olarak güncelleniyor. Yani AirPods'ları şarj kutusuna yerleştirip, kapağı açık şekilde iPhone ya da iPad cihazınızın yanında şarj etmeniz yeterli olacaktır.

Kulaklıklarınızın son sürümde olup olmadığınızı kontrol etmek için tek yapmanız gereken; AirPod'larınızı iPhone veya iPad'inize bağladıktan sonra Ayarlar uygulamasından Genel> Hakkında> AirPods bölümüne gitmek. Açılan sayfada AirPods'unuzun yazılım sürümüne, model numarasına, donanım sürümüne ve seri numarasına ulaşabilirsiniz.