1998 yılında, Türkiye’nin ilk zeplini olan Airship Vehbi Koç, İstanbul semalarında görülmeye başlandı. Bir süre sonra ise ortadan kayboldu. Neydi bu zeplinin hikâyesi? Nereden gelmişti, nasıl kaybolmuştu?

Koç Holding tarafından satın alınan zeplin, boş bir yatırım değildi. Koç Holding’in yararına bir amaca hizmet ediyordu. Türkiye’de ilk kez böyle bir şey görülüyordu ve herkesin ilgisini çekmişti.

Ancak yaklaşık 13 ay sonra, Airship Vehbi Koç isimli zeplin bir anda ortadan kayboluverdi. Kaybolma öyküsü de epey saçmaydı. Yıllarca haber alınamadı, bakalım sonra akıbeti ne oldu?

Nereden çıkmıştı bu zeplin?

Türkiye’nin ilk zeplini (güdümlü hava gemisi) olarak kabul edilen “Airship Vehbi Koç”, 21 Ekim 1998 senesinde Koç Holding tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nden 4 milyon dolara satın alınarak Türkiye’ye getirilmişti. Holding’in kurucusunun adını almıştı.

İçinde 9 yolcu taşıyabilen ve saatte en fazla 70 km hıza ulaşabilen Airship Vehbi Koç, gerçekten büyük bir zeplindi, 20 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğundaydı. “American Blimp Corporation (ABC)” tarafından üretilen A-150 model bu zeplin, Türkiye’nin ilk zeplini olmuştu.

Zeplin aslında reklam amaçlı kullanılıyordu ve Türkiye’nin tanıtımında da rol oynamıştı.

Üzerine marka isimleri yazarak tanıtım yapıyordu. Örneğin üzerinde Tat, Maret gibi markaların adları görünüyordu. Ayrıca kutlamalarda Atatürk posteri ve 75. yıl amblemiyle birlikte "Atam izindeyiz" yazısını taşımıştı. Koç Holding’in öylesine, boş bir yatırım yapacağını düşünmediniz herhalde değil mi?

1990’ların sonunda İstanbul'da havada ara sıra görülebilen Airship Vehbi Koç, bir süre sonra, Türkiye’nin uluslararası tescilli ilk özel havaalanı olan Hezarfen Havaalanı’na bağlandı. Bağlandı derken, bildiğimiz direklerine bağladılar ve artık orada durmaya başladı. Tahmin edebileceğiniz üzere sürekli uçurmak, bakımlarını yapmak çok masraflı bir işti.

Daha sonra ortadan kayboldu.

Satın alınmasından 1 sene sonra, kış aylarında çıkan şiddetli fırtına sebebiyle bağlarından koparak bir kuş gibi gökyüzünde süzüldü ve gitti. Bu, Airship Vehbi Koç’un son görüldüğü zamandı, çok ilginç ve saçma bir şekilde kaybolmuştu.

Hava trafiğinde tehlike yaratması endişesiyle başka ülkeler dahil olmak üzere pek çok havaalanına haber salındı ancak zepline dair herhangi bir ize rastlanmadı. Ne gören vardı ne duyan.

Üstünde yıllar geçtikten sonra, 2007 senesinde Büyükçekmece Gölü kuruduğunda izlerine ve parçalarına rastlandı. Onca arama çalışmalarına rağmen zamanında bulunamamıştı. İşte Airship Vehbi Koç’un akıbeti bu şekilde çözülmüş oldu. Siz daha önce bu zeplini duymuş muydunuz?

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