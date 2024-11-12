Artık akaryakıt alımlarında otomatik sisteme geçiliyor. Aracınıza taktırmanız gereken depo çipinin fiyatı ve son tarih belli oldu.

Akaryakıt alımında çip teknolojisine geçiş dönemi başlıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla benzin, motorin ve otogaz alımlarında plaka bilgisi manuel giriş olmadan, otomatik olarak tanımlanacak.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) adı verilen bu sistemde hem araçlara hem de akaryakıt pompalarına takılacak çipler kullanılacak. Bu yeni sistemle araçların yakıt depo kapağına ve pompa tabancalarına yerleştirilecek çipler aracılığıyla, akaryakıt alımı esnasında plaka bilgisi otomatik olarak okunacak. Böylece manuel plaka girişi yapmaya gerek kalmayacak ve vergi kaybının önlenmesi hedeflenecek.

Depo çipinin ücreti 1.810 TL + KDV olarak belirlendi

EPGİS (Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası) Başkanı Fesih Aktaş, bu sistemin başka araçlara veya plakalara yanlışlıkla yapılan yakıt alımlarını da önleyeceğini belirtti. Araçlara takılacak çipin ücreti şimdilik 1.810 TL + KDV olarak belirlenmiş durumda ve bu tutarın ilerleyen dönemlerde yeniden değerleme oranına göre güncellenebileceği belirtiliyor.

Akaryakıt istasyonları için ise pompa başına yaklaşık 210 bin TL maliyet öngörülüyor ve her bir istasyonun toplam maliyetinin 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişkenlik göstermesi gündemde.

Mevcut araçlar için son tarih 1 Ocak

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, bu düzenlemenin vergi gelirlerinde olumlu bir etki yaratacağını düşündüklerini ifade etse de manuel giriş sebebiyle oluşan vergi kaybının ne kadar olduğuna dair net bir bilgi paylaşılmış değil.

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren trafiğe yeni kayıt olacak tüm araçlar için çip takma işlemi zorunlu hâle gelecek. Ayrıca 31 Aralık 2024’e kadar tüm akaryakıt istasyonlarının en az bir pompa ünitesine Taşıt Tanıma Okuyucusu (TTO) kurmaları gerekecek.

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