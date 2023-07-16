Dün gece Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlandı.

Geçtiğimiz 2 hafta boyunca akaryakıt ücretlerine 1 lira, 1 buçuk lira olacak şekilde art arda zamlar geldi. Duracak gibi de gözükmüyor zira şimdi de akaryakıtın kendisine değil ancak vergisine zam geldi. Akaryakıtlardan alınan Özel Tüketim Vergisi, yaklaşık %250 zamlandı.

Bu zamlar ile birlikte benzinden alınan ÖTV miktarı, litre başına 5 TL artış göstererek 2,52 TL’den 7,52 TL’ye, motorinden alınan ÖTV miktarı ise yine 5 TL artış göstererek 2,05 TL’den 7,05 TL’ye çıktı. Sadece bunlar değil, diğer akaryakıt türlerinde de 5 TL’lik bir artış söz konusu.

Doğalgazda ise durum şu şekilde:

Ozan Bİngöl'ün söylediğine göre geçenlerde KDV oranı yüzde 20 olan doğalgazda ÖTV, 0,0230 TL'den 0,0747 TL’ye yükseldi. Bingöl'ün tam açıklaması şu şekilde:

Değerli arkadaşlar daha fazla moralinizi bozmak istemem ama konutlarda kullanılan doğalgazda da ÖTV üç katına çıkarılmıştır. Sm3’te 0,0230 TL olan ÖTV bugünkü karar ile 0,0747 TL’ye yükseltilmiştir! Ayrıca geçtiğimiz günlerde doğalgazdaki KDV oranı da %20 olmuştu.

Peki bu zamlar pompaya nasıl yansıyacak?

Vergiye Dair sitesinin kurucusu olan vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün aktardığına göre akaryakıt’tan alınan ÖTV’ye gelen bu zam, KDV’si ile birlikte hesaplandığında pompaya 6 TL’lik bir zam olarak yansıyacak. Bu da mevcut litre başına akaryakıt fiyatlarının ortalama 32 TL olacağı anlamına geliyor.