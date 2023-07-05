Togg, T10X fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Aracın baz modeline yüzde 26 zam geldi. Togg T10X'lerini henüz teslim almayan tüketiciler, güncel fiyat listesi üzerinden ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

Bir süredir teslimatlar nedeniyle tartışmaların merkezinde olan Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), tüm müşterilerini etkileyen önemli bir açıklama yaptı. Hem müşterilere gönderilen e-posta hem de internet sitesinde yapılan güncelleme ile Togg T10X fiyatlarına zam yapıldığı belirtildi. Çekilişle Togg T10X satın almaya hak kazanan ancak henüz teslimatı yapılmayan tüm müşteriler, güncel fiyat listesi üzerinden ödeme yapacaklar.

Togg T10X için açıklanan ilk fiyat, 953 bin TL'den başlıyor ve 1 milyon 215 bin TL'ye kadar yükseliyordu. Fiyat güncellemesi ile en ucuz Togg'un liste fiyatı 1 milyon 207 bin TL'ye yükseldi. Yani tüketici, birkaç ay öncenin gırtlak dolu Togg T10X alabileceği para ile şimdi sadece başlangıç modelini satın alabilecek. Bu arada; 20 bin TL değerindeki "Lansman Özel Paketi" ile 25 bin TL karşılığında satın alınabilen "Panoramik Cam Tavan" opsiyonunda fiyat artışı yaşanmadı.

Togg T10X fiyatı nasıl değişti?

Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat T10X V1 RWD Standart Menzil 953.000 TL 1.207.000 TL T10X V2 RWD Standart Menzil 1.055.000 TL 1.307.000 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.215.000 TL 1.537.000 TL

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere, Togg T10X'e gelen zamlar ciddi anlamda yüksek. Ancak bu şaşırtıcı bir şey değil. 14 Mart 2023 tarihinde dolar kuru 18,99 TL idi. Bugünse 1 dolar, 26,09 TL'den işlem görüyor. Yani dolar, TL karşısında yüzde 37 değer kazandı. Togg ise T10X'in baz modeli için yüzde 26 zam yaptı. Aslında Togg T10X fiyatı, dolar bazlı yükselişe kıyasla hala uygun durumda.

Togg'un internet sitesinden aldığımız ekran görüntüsü:

Bazı okurlarımız, "Togg T10X yerli otomobil değil mi? Dolar ile ne alakası var?" şeklinde sorgulama yapabilir. Ancak bu tamamen yanlış bir yaklaşım. Togg, Türkiye'de üretim yapıyor olsa bile ihtiyaç duyduğu pek çok hammaddeyi ithal ediyor. Yani aracın maliyeti otomatik olarak arttı. Şimdi gözler, Togg T10X satın alma hakkı kazanan ancak araç teslimatı yapılmayan tüketicilerin tepkilerinde...

Togg'un müşterilerine gönderdiği e-posta şöyle: