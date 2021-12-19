Akaryakıt şirketleri bugün akşam saatlerinde devlete çağrıda bulundu. Benzine gelen zamların ardı arkası gelmediği bugünlerde yetkililer, devletten kâr marjının yükseltilmesini talep etti.

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizle birlikte, türk lirasının değer kaybetmesiyle birçok sektör gibi akaryakıt şirketleri de olumsuz etkilendi. Özellikle son 2 aydır her gün benzine yapılan ya da yapılacak olan zam hakkında konuşuyoruz...

Akaryakıta günden güne gelen zamlardan mağdur olan yalnızca biz vatandaşlar değil, dev petrol şirketleri de yaşanan ekonomik krizden etkileniyor. Akaryakıt şirketleri, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) aracılığıyla devlete çağrıda bulundu.

"Kâr marjımızın yükseltilmesini talep ediyoruz"

Yapılan zamlarla, sermaye ihtiyacının arttığı; kâr marjının ise aşağı çekildiğinden yakınan sendika üyeleri, 1 litre benzin üzerinden yaşadıkları mağduriyeti anlattı. EPGİS’in devlete çağrı metnine göre, satılan her 1 litredeki dağıtıcı ve bayi kâr toplamı %9’luk bir oranla 1 liraya denk geliyor. 1 liranın 55 kuruşu bayiye kalıyor ve bu 55 kuruşun 25 kuruşu nakliyeye harcanarak bayinin kâr payının yarısı ortadan kalkıyor. Kalan 30 kuruşun, 18 kuruşu banka ve kredi kartı komisyonuna gidiyor. Bayi satışlarının ortalama %85’inin kredi kartı ile gerçekleştiği dikkate alındığında ortaya ciddi bir oran çıkıyor.

Bayilere kalan 12 kuruş ile istasyonlarda çalışanların maaşı, SGK, yemek, yol bedelleri ve bayinin elektrik, su ve diğer işletme giderlerini karşılanması gerekiyor. Sermayelerinin eridiklerini ve bu şekilde daha fazla dayanacak güçlerinin kalmadığını belirten yetkililer işletmelerini kapatmak istemediklerini dile getirerek devlete destek çağrısında bulundu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası üyeleri, bu zor günleri atlatabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan kâr marjlarının en azından asgari ücretin arttırıldığı oranda yükseltilmesini talep etti.