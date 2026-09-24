Akıllı çamaşır makineleri inatçı lekelerle nasıl başa çıkıyor? Gelin inceleyelim.

Eskiden o inatçı lekeleri çıkarmak için çamaşırları saatlerce suda bekletir, yorucu çitileme seansları yapar, hatta kimyasallarla kıyafetlerin ömrünü kısaltırdık. Artık devir değişti; akıllı telefonlarımızdan sonra çamaşır makinelerimiz de "akıllandı".

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Peki, sensörlerle donatılmış bu yeni nesil teknolojiler o zorlu lekelerle nasıl başa çıkıyor ve seçtiğiniz lekeye özel yıkama programlarını nasıl uyguluyor? İşin arkasındaki teknolojiye, karmaşık terimlere boğulmadan yakından bakalım.

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Kirlilik Seviyesini Ölçen Akıllı Sensörler

Makinenin içindeki akıllı sensörler, çamaşırların genel kirlilik seviyesini sürekli analiz eder. Böylece içerideki kir seviyesine göre yıkama planını, su miktarını ve süresini anlık olarak kendi kendine günceller.

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Doğru Leke İçin Doğru Sıcaklık Denklemi

Her lekenin zayıf noktası farklıdır; örneğin kan lekesi protein bazlı olduğu için soğuk suda, yağ lekesi ise sıcak suda çözülür. Seçtiğiniz leke türüne özel olarak programlanmış yıkama adımları, suyun sıcaklığını o lekenin en etkili çözüleceği dereceye getirerek nokta atışı bir müdahale yapılmasını sağlar.

Mekanik Hareketlerin Yeniden Programlanması

Lekeyi çıkarmak sadece su ve ısıyla olmaz, tambur hareketleri de fiziksel temizlik için kritiktir. Akıllı sistemler, lekeyi yumuşatmak ve kumaştan ayırmak için tamburun dönüş hızını, yönünü ve bekleme sürelerini tamamen seçilen leke tipine göre optimize eder.

Ön İşlem Derdini Bitiren 'stainRemoval' Teknolojisi

Leke teknolojilerinin günümüzde geldiği en başarılı noktalardan birini Siemens çamaşır makinelerinde görüyoruz. Geliştirilen özel "stainRemoval" (leke çıkarma) özelliği sayesinde kırmızı şarap, kan veya çimen gibi en inatçı lekeler bile herhangi bir ön işleme ya da leke çıkarıcıya gerek kalmadan makine tarafından doğrudan hedef alınıyor.

Sistemin Beyni Olarak Çalışan Sensör Yönetimi

Yine Siemens'in kullandığı iSensoric gibi akıllı teknolojiler, makinenin içindeki tüm bu sensörleri tek bir işlemciden, kusursuz bir senkronizasyonla yönetiyor. Sıcaklık, su seviyesi ve tambur hızı aynı anda koordineli çalışarak lekenin kumaştan etkili bir şekilde sökülmesini sağlar.

Leke Tipine Özel Deterjan Nüfuzu

Akıllı yıkama sistemleri, seçilen programa uygun ideal sıcaklık ve tambur hareketlerini uygulayarak deterjanın lekeye en etkili şekilde nüfuz etmesini ve yıkama performansının maksimize edilmesini sağlar.

Kumaşın Dokusuna Saygı Duyan Temizlik

Lekelere karşı etkili bir mücadele verilirken, seçtiğiniz programa özel hassas tambur hareketleri sayesinde kıyafetlerinizin dokusu da korunur. Örneğin "Narin/İpek" programı seçildiğinde, makine en hassas giysilerinize bile zarar vermeyecek şekilde çalışır. intelligentDosing Plus gibi akıllı dozajlama teknolojileri de seçilen programa, yükün ağırlığına ve kirlilik seviyesine göre deterjan miktarını ayarlayarak kumaşların yıpranmasını önler.

Çevreye Duyarlı 'Nokta Atışı' Operasyon

Eskiden zorlu lekeler çıksın diye en uzun, en sıcak programlar seçilirdi; günümüzde akıllı sensörler sadece lekeyi yok edecek kadar enerji ve su harcıyor. Böylece hem en sevdiğiniz kıyafetleriniz kurtuluyor hem de teknoloji sayesinde gereksiz kaynak israfının önüne geçiliyor.